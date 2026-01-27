Публиката аплодира на крака "Идиотът звъни винаги три пъти" на премиерата в Театър Artvent

"Идиотът звъни винаги три пъти" по Ханох Левин направи своята премиера на 26 януари в Театър Artvent. Смях, абсурд и болезнено истински житейски прозрения предизвикаха публиката да посрещне пиесата с дълги аплодисменти. Спектакълът, режисиран от Богдан Петканин, събира на сцената впечатляващ актьорски състав – Антоан Петров-Анди, Дона Вълова, Петьо Петков-Шайбата, Мая Бежанска и Асен Лозанов.

Фотограф: Стан Петрунов за Artvent

Представлението е еуфорична комедия с елементи на абсурд, драма, мелодрама, сатира и още няколко жанра, които сякаш съществуват само във вселената на Левин. Историята среща мъжа, който обича до полуда, жената, която винаги има оправдание, и приятеля, който уж просто минава. Но всяко позвъняване на звънеца разклаща илюзиите им още повече. В центъра на пиесата са вечните теми за любовта, самозаблудата и нуждата да вярваме, че "този път ще е различно".

Главният герой съдия Ламка е убеден, че е открил жената на живота си – възвишена, благопристойна и "скромна". Зад сълзите и романтичните въздишки обаче се крие не любов, а цяла дипломатическа мисия от ухажори. Докато Ламка философства за чувствата, ревнува с класа и страда с достойнство, светът около него се разпада с олимпийско спокойствие.

А звънецът – той звъни. Три пъти.

Фотограф: Стан Петрунов за Artvent

Художник на спектакъла е Жанета Иванова, музикалното оформление е дело на Дамян Попов, продуцент е БАЗА Х, а Artvent стои зад рекламата и разпространението.

Всички предстоящи дати и билети за "Идиотът звъни винаги три пъти" можете да намерите тук: https://artvent.bg/event/idiotiet-zvieni-vinagi-tri-pieti