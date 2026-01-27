Лайфстайл:

Публиката аплодира на крака "Идиотът звъни винаги три пъти" на премиерата в Театър Artvent

27 януари 2026, 13:04 часа 280 прочитания 0 коментара
Публиката аплодира на крака "Идиотът звъни винаги три пъти" на премиерата в Театър Artvent

"Идиотът звъни винаги три пъти" по Ханох Левин направи своята премиера на 26 януари в Театър Artvent. Смях, абсурд и болезнено истински житейски прозрения предизвикаха публиката да посрещне пиесата с дълги аплодисменти. Спектакълът, режисиран от Богдан Петканин, събира на сцената впечатляващ актьорски състав – Антоан Петров-Анди, Дона Вълова, Петьо Петков-Шайбата, Мая Бежанска и Асен Лозанов.

Фотограф: Стан Петрунов за Artvent

Представлението е еуфорична комедия с елементи на абсурд, драма, мелодрама, сатира и още няколко жанра, които сякаш съществуват само във вселената на Левин. Историята среща мъжа, който обича до полуда, жената, която винаги има оправдание, и приятеля, който уж просто минава. Но всяко позвъняване на звънеца разклаща илюзиите им още повече. В центъра на пиесата са вечните теми за любовта, самозаблудата и нуждата да вярваме, че "този път ще е различно".

Още: "С жените за риба": Нова постановка, която "кълве на скандал"

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Главният герой съдия Ламка е убеден, че е открил жената на живота си – възвишена, благопристойна и "скромна". Зад сълзите и романтичните въздишки обаче се крие не любов, а цяла дипломатическа мисия от ухажори. Докато Ламка философства за чувствата, ревнува с класа и страда с достойнство, светът около него се разпада с олимпийско спокойствие.

А звънецът – той звъни. Три пъти.

Фотограф: Стан Петрунов за Artvent

Художник на спектакъла е Жанета Иванова, музикалното оформление е дело на Дамян Попов, продуцент е БАЗА Х, а Artvent стои зад рекламата и разпространението. 

Всички предстоящи дати и билети за "Идиотът звъни винаги три пъти" можете да намерите тук: https://artvent.bg/event/idiotiet-zvieni-vinagi-tri-pieti

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
театър Идиотът звъни винаги три пъти
Още от Сцена
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес