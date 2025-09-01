Войната в Украйна:

А1 предлага смартфони със специални отстъпки за началото на учебната година

А1 посреща старта на учебната година със специална кампания с отстъпки до 150 лв./76,69 евро от цената в брой на подбрани смартфони при покупка с план Unlimited. В селекцията попадат Motorola Edge 60, HONOR Magic7 Lite, Realme Note 60, Samsung Galaxy A36 5G и други, предлагани в комплект с практични аксесоари. Те са създадени да улеснят учениците не само в клас, но и при подготовка у дома, по време на пътувания, спорт или срещи с приятели.

Motorola Edge 60 съчетава елегантен дизайн, издръжливост и мощна производителност – качества, които го правят подходящ за динамичното ежедневие на учениците. Благодарение на защитата IP68/IP69, Corning® Gorilla® Glass 7i и военен сертификат MLT-STD-810H, устройството е устойчиво на прах, вода и изпускания. Системата от камери с 50MP основен сензор Sony LYTIA™ 700C и интелигентната оптимизация с moto ai помагат да се уловят най-добрите моменти – от ученическите празници до спортните състезания. А 6.67-инчовия HDR10+ дисплей, Dolby Atmos® звук и батерия 5200mAh с 68W супербързо зареждане правят Motorola Edge 60 отличен избор учене, развлечения и общуване. До 30 септември смартфонът се предлага на промоционална цена от 289,99 лева/148,27 евро при покупка в брой с план Unlimited Ultra и в комплект с адаптер.

HONOR Magic7 Lite е идеален за учениците, които имат нужда от надежден смартфон, способен да издържи на ежедневните предизвикателства. Ultra-Bounce Anti-Drop 2.0 технологията го защитава при изпускане от височина до 2 метра, а IP64 рейтингът пази устройството от прах и водни пръски, превръщайки го в сигурен спътник във всяка ситуация – от училищния двор до спортната зала. Батерията от 6600mAh осигурява часове гледане на учебни клипове, слушане на подкасти или музика. А със 108MP камера с OIS и интелигентна AI обработка, снимките от училищни представления ще бъдат впечатляващи. Освен това 120Hz дисплей с функции за щадене на очите е удобен за четене и дълга работа без напрежение. До края на септември HONOR Magic7 Lite е достъпен за  199,99 лева/102,25 евро в брой с план Unlimited Ultra и слушалки ttec Mode. A при покупка през a1.bg клиентите могат да се възползват и от промокод smart70 за допълнителна отстъпка от цената в брой на устройството и безплатна доставка.

Realme Note 60 е чудесен избор за родителите, които търсят баланс между цена, надеждност и функционалност. С ArmorShell™ защита, рейтинг IP64 и батерия от 5000mAh, смартфонът е готов да издържи през целия ден. 4GB+8GB Dynamic RAM и 128 GB памет осигуряват достатъчно пространство за учебни материали, презентации и любими снимки, а 6.74-инчовият дисплей с 90Hz честота на опресняване прави както онлайн уроците, така и гледането на видеа в социалните мрежи безпроблемно и гладко. В периода на кампанията Realme Note 60 се предлага за 19,99 лв./10,22 евро в брой с план Unlimited Ultra и в комплект със слушалки ttec Mode.

Samsung Galaxy A36 5G предлага 6.7-инчов FHD+ Super AMOLED дисплей със 120 Hz честота на опресняване, който прави онлайн обученията, видеата и игрите истинско удоволствие. С процесор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 устройството се справя без проблем с многозадачност и игри. Камерите – 50 MP основна и 12 MP HDR селфи – заснемат впечатляващи кадри, а батерията от 5000mAh с 45W супербързо зареждане издържа цял ден активно използване. Моделът се отличава с Corning® Gorilla® Glass Victus®+, рейтинг IP67 и изчистен модерен дизайн, подходящ за всеки стил. До 30 септември Samsung Galaxy A36 5G се предлага за 199,99 лв./102,25 евро в брой с план Unlimited Ultra и в комплект със слушалки ttec Mode.

Разгледайте пълната селекция смартфони със специални отстъпки по случай старта на новата учебна година на a1.bg.

