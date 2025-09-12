А1 приема предварителни поръчки за най-новите продукти на Apple

А1 вече предлага най-новите продукти на Apple, включително iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3, Apple Watch Ultra 3 и AirPods Pro 3. Клиентите на телекома могат да поръчат предварително най-новите iPhone модели и последното поколение Apple Watch и AirPods Pro 3 от 15:00 ч. на 12.09. до 07:59 ч. на 19.09. Официалните продажби на устройствата ще започнат на 19 септември.

iPhone 17 256 GB е достъпен за предварителна поръчка на лизинг за 77,50 лв./39,63 евро на месец за 24 месеца с план Unlimited Ultra или на цена от 1 599,98 лв./818,06 евро в брой. iPhone Air 256 GB се предлага за 101,50 лв./51,90 евро на месец или за 2 099,98 лв./1 073,70 евро в брой със същия план. iPhone 17 Pro 256 GB е на цена от 111,50 лв./57,01 евро на месец или 2 299,98 лв./1 175,96 евро в брой с план Unlimited Ultra, докато iPhone 17 Pro Max 256 GB – за 125,98 лв./64,41 евро на месец или за 2 599,98 лв./1 329,35 евро в брой със същия план.

Цените на новите серии Apple Watch и AirPods Pro 3 можете да разгледате на сайта на компанията.

Всичко на едно място с Моят А1

Освен достъп до най-новите устройства и атрактивни планове на телекома, клиентите на А1 могат да управляват услугите си лесно и удобно през приложението Моят А1. В него те имат възможност да активират Select услуги, да проверяват и плащат фактурите си, да регистрират затруднение и още много – само с няколко клика. Моят А1 вече предлага и нова функционалност – „Моята средна скорост“, която позволява на шофьорите да следят средната си скорост в реално време. Тя автоматично разпознава началото и края на контролираните чрез тол камери зони и дава визуални предупреждения на екрана за текущата и средната скорост, оставащото разстояние до края на участъка и препоръчителната скорост, за да се избегне нарушение. Новата функция е достъпна без допълнително заплащане и е още една стъпка в стратегията на А1 да развива дигитални решения с реална полза за обществото.