„Сговорна дружина планина повдига“ – как доброволчеството обединява хората в Yettel

Доброволци от екипа на Yettel

Всяка компания разказва за успехите си, но малко говорят за времето, което хората ѝ са готови да посветят на добри дела извън работните си задължения. Именно това е истинският показател за културата в една организация – дали средата насърчава служителите към подкрепа и взаимопомощ отвъд ежедневните задачи.

Тази идея ясно личи в подхода на Yettel, където доброволчеството се развива като дългосрочна мисия. Телекомът си поставя за цел всяка година, заедно със служителите си, да посвещава поне 1000 работни часа на обществено значими дейности. Само през 2025 г. екипът на компанията отделя над 1480 часа за различни каузи – най-високият отчетен резултат от старта на програмата досега, като в инициативите се включват близо 600 служители от цялата страна.

Цифрите сами по себе си обаче не могат да разкрият цялата история. Как се развива доброволческата програма на Yettel и какво я превръща в естествена част от работната култура – разказва Анита Николова, експерт „Корпоративни комуникации“ и отговорник за програмата.

В какви доброволчески инициативи участва екипът на Yettel през 2025 г.?

Стараем се всеки месец да посвещаваме време на различна кауза или организация, така че, от една страна, да осигурим разнообразие от дейности на открито и закрито, а от друга – да дадем възможност повече хора да се припознаят в тях и да се включат. През 2025 г. се фокусирахме върху грижа за околната среда и помощ за хора и животни в нужда. Имаше сериозен интерес от колегите ни към доброволческите акции, благодарение на което преизпълнихме с почти 50% годишната си цел за инвестирани часове. Сред по-мащабните инициативи бяха почистването и облагородяването на ключови места – парк „Клептуза“ във Велинград, язовир „Копринка“, Старата река и парк „Тюлбето“ в Казанлък, както и местностите Бели брег и Златните мостове на Витоша. Реализирахме и няколко социални инициативи, посветени на деца в уязвимо положение, а абсолютният фаворит сред колегите бе грижата за бездомни кучета в приюта “Every Dog Matters” в гр. Костинброд.

1000 часа на година са амбициозен таргет. Как мотивирате хората да участват в програмата?

През последните години основната ни цел беше да улесним включването в доброволческите инициативи и да направим процеса по-достъпен и разбираем за всички колеги. Първата стъпка в тази посока беше обновяването на вътрешното ни ръководство за доброволчество, в което събрахме на едно място цялата необходима информация – от записването за инициативи до начина на отчитане на доброволческите часове. В процеса се включиха различни екипи в компанията, за да бъдат взети предвид всички гледни точки и реални казуси от практиката.

След това създадохме самостоятелен дигитален модул в корпоративното ни приложение Digital Office. В него колегите могат да видят всички предстоящи активности, да се записват за участие и да намират необходимата информация и документи на едно място. Така процесът стана много по-удобен и достъпен.

За нас е важно да получаваме регулярна обратна връзка, затова вече втора поредна година провеждаме вътрешна анкета за удовлетвореност, идеи за нови организации и възможности за подобрения. Благодарение на този подход миналата година в календара ни намериха място и нови социални инициативи – онлайн срещи с младежи с интелектуални затруднения и арт терапии за деца с увреждания.

Последното проучване показа също, че желанието да правиш добро и да помагаш на другите е най-големият мотиватор за участие, а възможността за допълнителен ден отпуск при доброволчество в неработен ден се оценява високо от колегите.

Коя е любимата ти кауза

Дейностите на открито, когато се събираме повече хора на едно място, винаги са ме привличали, заради споделеното преживяване и възможността да видиш веднага резултатите от усилията си. Освен това ми доставя голямо удоволствие да работя с ръцете си и да прекарвам време навън. Миналата година например участвах в боядисването на детски площадки, както и в акцията в Казанлък, а преди това – в освежаването на пътеката от Златните мостове към хижа Кумата и засаждането на дръвчета в „Новата гора на София“.

Анита Николова по време на доброволческа акция на Златните мостове

По какъв начин смяташ, че доброволчеството променя и обогатява хората?

Доброволчеството развива у хората емпатия, търпение и умения за работа в различна среда. Най-значим за мен е потенциалът за сплотяване на екипа – често колегите се организират по групи, за да участват в дадена инициатива, и ако дейностите позволяват, съвсем естествено се появява и елемент на сближаване между тях. Неслучайно доброволчеството е задължителна част от програмата на всеки наш тиймбилдинг – съчетаваме времето извън офиса с дейности в помощ на местните общности. Така успяваме да разширим и кръга на организациите, с които си партнираме в страната. През последните две години сме организирали акции в Самоков, Сандански, Банско, Баня, Добринище, Велинград и Казанлък.

Друго голямо предимство за колегите, а и лично за мен, е популяризирането на добри и смислени каузи. Непрекъснато се запознаваме с нови неправителствени организации и хора, посветени на различни мисии. Чрез нашия годишен календар и инициативите, в които колегите имат възможност да участват, те откриват разнообразни дейности, които могат да подкрепят и извън Yettel.

Кое е онова, което лично те вдъхновява да развиваш темата за доброволчеството?

Вдъхновява ме силата на общността и промените, които можем да постигнем, когато се обединим в името на една стойностна кауза. Когато си сам, една задача може да изглежда непосилна, но когато станем 50 души например, работата върви леко и резултатът е впечатляващ. Казват, че „сговорна дружина планина повдига“ и при нас това важи с пълна сила.