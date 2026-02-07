Изкуственият интелект оспори авторството на две известни картини от XV в.: Музеите няма да са доволни

Гениалният фламандски художник Ян ван Ейк, смятан за основоположник на Северния Ренесанс, не е автор на две известни маслени картини от XV век. Това е заключението на изследване, направено с помощта на изкуствен интелект, проведено от швейцарската компания Art Recognition и изследователи от университета в Тилбург. Става въпрос за две версии на "Свети Франциск от Асизи, получаващ стигматите", които се съхраняват в музеи във Филаделфия, САЩ, и в италианския град Торино. Резултатите биха могли да променят разбирането ни за наследството на един от ключовите майстори на Ранния Ренесанс, пише The Guardian.

При анализа на двете платна алгоритмите не са открили характерните мазки на четката на Ван Ейк. Според резултатите платното, съхранявано в Музея на изкуствата във Филаделфия, е "91% отрицателно", а неговата версия, която е изложена в Кралските музеи в Торино, е получила оценка "86% отрицателно".

Тил-Холгер Борхерт, водещ изследовател на Ван Ейк, отбеляза, че тези открития потвърждават дългогодишни съмнения за авторството на художника. Той заяви, че и двете произведения може би са били създадени в ателието на Ван Ейк, но не непременно от него.

Изпълнителният директор на Art Recognition Карина Попович нарече резултатите особено впечатляващи. Тя отбеляза, че друга известна творба на художника, "Портретът на Арнолфини" от Националната галерия в Лондон, е получила положителна оценка от 89% за автентичност.

Тя добави, че музеите във Филаделфия и Торино едва ли ще бъдат доволни от тези открития.

