Ако си под 15, няма социални мрежи: Турция официално ги забрани, ограничи и видеоигрите

Турция официално наложи забрана за използване на социални мрежи за лица под 15 години в рамките на нов пакет от регулации, включващи правила и за платформи за видео игри, съобщи Türkiye Today. Регулациите бяха одобрени с мнозинство от парламента на вчерашното му заседание. Според тях социални платформи, опериращи на територията на югоизточната ни съседка, вече няма да имат право да предлагат услуги на деца под 15-годишна възраст, като ще бъдат задължени да въведат системи за проверка на възрастта на потребителите си.

Платформите също така ще бъдат задължени да предприемат необходимите мерки за предлагане на отделни услуги, предназначени специално за младежите над 15-годишна възраст. Целта на тази регулация е да се осигури безопасна среда за подрастващите в онлайн пространството, предава БТА.

Регламентът, ограничаващ достъпа до социални мрежи за лица под 15 години, ще влезе в сила 6 месеца след публикуването му в Държавен вестник.

Опозицията и борци за свобода на словото критикуват регулациите

Опозиционни партии и организации за свобода на словото от Турция разглеждат новите мерки като регулация, която се въвежда под претекст, че защитава децата, но всъщност е насочена към профилиране на всички потребители на социалните мрежи, отбелязва турската редакция на "Дойче веле".

Депутатът от опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП) Хасан Йозтюрк заяви по време на парламентарните обсъждания вчера, 22 април, че милиони хора над 15-годишна възраст може също да бъдат задължени да докажат възрастта си, което би означавало всеки да трябва да представи своята лична карта на въпросните социални платформи.

Ограничават се и платформите за видеоигри

Предвиждат се и ограничения за платформите за видеоигри. Според регулациите - базирани извън Турция компании за видеоигри с повече от 100 000 ежедневни потребители от съседката ни вече ще бъдат задължени да назначат свои представители на турска територия.

Платформите за видеоигри също така ще трябва да предоставят ясни, разбираеми и лесни за използване инструменти за родителски контрол. Очаква се тези инструменти да включват механизми за контрол на настройките на акаунта и изискване за родителско одобрение за трансакции и платени абонаменти.

