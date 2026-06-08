Дигитално решение за домашно компостиране спечели специалната награда на Yettel на финала на Тийноватор

Стела Атанасова, директор „Създаване на стойност за клиента“ в Yettel, и екип Smart Compost

Дигитално решение за домашно компостиране и по-ефективно управление на органичните отпадъци спечели специалната награда на Yettel в тазгодишното издание на предприемаческата програма Тийноватор.

Зад проекта, който носи името Smart Compost, стоят пет млади дами от Русе, които впечатлиха журито с практична идея за компактен домашен компостер. Устройството съкращава значително процеса по компостиране, като управлява температурата и въздушния поток в контейнера и разбърква отпадъците автоматично. Отличието беше връчено от Стела Атанасова, директор „Създаване на стойност за клиента“ в Yettel. Като част от него екипът ще получи възможност за менторска консултация с представител на телекома за развитието на проекта.

Финалът на Тийноватор събра близо 70 екипа от ученици, които представиха своите бизнес идеи пред експертно жури. Първото място спечели Rewine – проект за амбалажна хартия от отпадъци от винопроизводството. Второто място получи Smart Kazan Collector – AI решение за оптимизиране на сметосъбирането, а на трето място беше отличена платформата Firstep за работа и стажове за ученици и студенти.

Yettel си партнира с Тийноватор за първа година. В рамките на партньорството телекомът беше домакин на практически уъркшоп за ученици от 10. до 12. клас, в който те работиха по реални казуси и преминаха през основните стъпки в разработването на бизнес идеи. Компанията беше част и от журито на „Уикенд на идеите“ – събитието, на което участниците представиха първите версии на своите проекти.

Тийноватор е една от най-мащабните програми за ученическо предприемачество в България. В рамките ѝ участниците развиват бизнес идеи с подкрепата на ментори от различни индустрии, като преминават през целия процес – от първоначална концепция до представяне на проектите пред жури.