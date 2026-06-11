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Мащабно разследване: Френският певец Патрик Брюел е обвинен в изнасилване и сексуално насилие

11 юни 2026, 14:23 часа 799 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Мащабно разследване: Френският певец Патрик Брюел е обвинен в изнасилване и сексуално насилие

Френският певец и актьор Патрик Брюел е обвинен в изнасилване и сексуално насилие в рамките на едно от най-мащабните разследвания във френската музикална индустрия, свързани с движението #АзСъщо (#MeToo), съобщиха Ройтерс и "Гардиън". Брюел, който е на 67години, е важна фигура във френската поп култура и официално е разследван по четири случая, които включват предполагаемо изнасилване, опит за изнасилване, сексуално насилие и сексуален тормоз.

Прокуратурата в Нантер съобщи, че Брюел е бил разпитан по случаи, свързани с девет предполагаеми жертви в периода между 2000 г. и 2019 г. Жалби от още 13 жени, които го обвиняват в изнасилване, опит за изнасилване, сексуално насилие и сексуален тормоз от 1992 г. до 2008 г., са добавени към досието, предадено на разследващите магистрати, въпреки че на този етап те "изглеждат с изтекла давност", уточниха от прокуратурата. Официалното разследване срещу артиста означава, че съществуват основателни причини да се вярва, че е извършено престъпление, и е стъпка към съдебен процес, допълва Ройтерс.

Снимка: Getty Images

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Прокуратурата в Нантер поиска той да бъде оставен в предварителния арест. След близо 48-часов полицейски арест обаче, певецът беше пуснат на свобода при определени условия. Наложена му е забрана да напуска Франция, съобщи АП. Той трябва да предаде паспорта си, да премине през психологическо лечение и да плати парична гаранция в размер на 500 000 евро. Освен това му е забранено да се свързва със своите обвинителки или с членове на техните семейства, както и да посещава салони за масаж, където се твърди, че са извършени част от предполагаемите престъпления.

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Патрик Брюел, който е един от най-продаваните изпълнители във Франция, публично отрече да е извършил нещо нередно. Той е поредната известна личност във Франция, която се изправя пред разследващите, вследствие на движението #АзСъщо, след като миналата година филмовата звезда Жерар Депардийо получи 18-месечна условна присъда за сексуално насилие над две жени на снимачна площадка, отбелязва "Гардиън", цитиран от БТА.

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Изнасилване жени обвинение сексуално насилие съд Патрик Брюел
Ева Петрова
Ева Петрова Редактор
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