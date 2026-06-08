По-дълги дни, повече моменти за улавяне

Дните стават по-дълги, плановете – по-спонтанни. Сутринта хващате кафето и излизате, без да мислите накъде; следобедът ви изненадва с перфектната светлина за снимки; вечерта се точи в разговори и моменти, които не искате да свършват. Смартфонът е инструмент, който носите навсякъде — за навигация, снимки, бързи бележки и всичко между тях. И точно сега А1 предлага селекция от водещи смартфони с до 200 евро/391,17 лв. отстъпка с планове Unlimited.

Apple iPhone Air — когато „по-малко" означава повече

Представете си флагмански смартфон, който почти не усещате в ръката. С 5,6 мм дебелина и тегло от едва 165 грама, Air е най-тънкият iPhone досега – и въпреки това не прави компромис с нищо съществено. Зад невъзможно тънкия титанов корпус с Ceramic Shield стъкло се крие мощния A19 Pro чип, така че всичко – от игри до редактиране на видео, върви гладко и без забавяне. А батерията издържа до 27 часа видео възпроизвеждане, за да сте в крак с всичко важно.

Основният 48MP обектив снима с богати детайли, поддържа нощен режим и записва видео в качество, което преди беше запазено за професионални камери. Предната 18MP Center stage камера автоматично разширява кадъра, когато някой се присъедини към снимката, така че никой не остава изрязан от груповото селфи. А ако снимката е излязла добре, но на заден план се е набутал случаен минувач, с функцията Clean Up може да го премахнете с едно докосване, сякаш никога не е бил там.

Samsung Galaxy S26 и S26+ — за дните, в които искате повече

Samsung Galaxy S26 и S26+ са смартфони, които оправдават всяко очакване. Задвижвани от най-новото поколение Exynos 2600 чип, те поставят силен акцент върху AI възможностите – от обработка на изображения и видео до оптимизация на гейминга. Дисплеите са ярки и живи дори на пряка слънчева светлина, а 50MP камерата с 2x и 3x оптичен зуум улавя детайли без замъгляване. Nightography режимът превръща нощните кадри в нещо, което наистина си струва да споделите. И двата модела разполагат с IP68 защита и Corning Gorilla Glass Victus, така че дъжд, пръски или инцидентно изпускане не са повод за притеснение.

Разликата между двата е в размерите. Galaxy S26 с 6,3-инчов екран и батерия от 4300 mAh е по-компактният избор – лек, удобен за работа с една ръка и достатъчно мощен за всичко. Galaxy S26+ предлага по-голям 6,7-инчов дисплей и батерия от 4900 mAh с 45W бързо зареждане – за дните, в които не спирате от сутринта до късно вечерта.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G – издръжливостта като суперсила

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G е телефонът за хората, които искат да разчитат на устройството си безусловно. Батерията от 6580 mAh издържа до два пълни дни употреба, зарежда се бързо и при нужда може да зарежда и другите ви устройства – изключително удобно, когато сте далеч от контакт. Задвижван от MediaTek Dimensity 7400-Ultra процесор, той се справя с гейминг, стрийминг и многозадачност без забавяне.

200MP основната камера не е просто едно голямо число на хартия — резултатите са видими. Изключително детайлни снимки, портрети с естествено размазан фон и впечатляващ зуум без загуба на качество с пет различни фокусни разстояния в един обектив. А с AI Film режима снимките добиват винтидж, филмово излъчване – без нужда от допълнителни приложения. Телефонът е сертифициран за падане от 2,5 метра, разполага с IP66/IP68 защита от прах и вода, Corning Gorilla Glass Victus 2 и издържа на температури до -20°C – създаден да се справя с предизвикателствата на ежедневието.

Тези три модела са само малка част от селекцията смартфони с до 200 евро/391,17 лв. отстъпка с планове Unlimited на А1 – всички устройства може да разгледате на сайта на телекома.