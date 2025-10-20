Глобален интернет срив заради проблем в "Амазон"

Стотици уебсайтове и приложения по света тази сутрин се оказаха офлайн заради срив в подразделението за облачни услуги на корпорацията "Амазон" в Съединените щати. Една трета от целия интернет разчита на "Амазон Уеб Сървисиз". Сред засегнатите са Снапчат, Зум и Роблок. Банките "Лойдс“, "Халифакс“ и "Банк ъф Скотланд" вече са онлайн. Тази сутрин са били подадени над 6,5 милиона сигнала за проблеми в над хиляда компании в световен мащаб. Оплакванията обхващат платформи за Изкуствен интелект, инвестиционни, финансови, игрови и банкови приложения.

"Амазон" обяви признаци на възстановяване, но процесът ще отнеме време. По първоначални данни изглежда, че кризата е свързана с услугата DNS, която е своеобразен телефонен указател на интернет. Днешният срив е първи след кризата миналата година около компанията за киберсигурност КраудСтрайк, която засегна болници, банки и летища по цял свят.

