Готови за училище с Yettel: Изгодни пакетни предложения за най-малките технологични ентусиасти

С наближаването на новата учебна година Yettel помага на родителите да осигурят на децата си повече сигурност, удобство и забавление. Телекомът представя две специални пакетни предложения за най-малките технологични ентусиасти с детския смартчасовник MyKi Watch 4 и по-достъпния му вариант MyKi Watch 4 LITE. От 1 до 30 септември и двата модела идват в комплект с електрическа четка за зъби Nordics Kids Sonic Toothbrush и се предлагат с план Junior на Yettel. Удобните комплектни предложения предоставят на малчуганите едновременно достъп до модерни технологии, дават спокойствие за родителите и помагат за изграждане на полезни навици у децата.

Пакетът MyKi Watch 4 и електрическата четка за зъби Nordics Kids Sonic Toothbrush е достъпен само за 3,99 лв./ 2,04 евро месечно с двугодишен договор и план Junior (17,99 лв./ 9,20 евро месечна такса). Смартчасовникът предлага тройна локализация (GPS, Wi-Fi и LBS), двупосочни гласови и видео обаждания, чат с емоджита, както и SOS бутон за бърза връзка с родителите. Съвместимо с Android и iOS чрез приложението MyKi, устройството позволява настройка на „безопасни зони“, проследяване на активността и контрол върху телефонния указател. MyKi Watch 4 идва в три свежи цвята – зелен, черен и розов – и носи забавление за децата и спокойствие за родителите.

По-достъпната версия на детския часовник – MyKi Watch 4 LITE, също идва в комплект с електрическа четка за зъби Nordics Kids Sonic Toothbrush, като цената на комплекта е 2,49 лв./ 1,27 евро месечно с двугодишен договор и план Junior (17,99 лв./ 9,20 евро месечна такса). Смартчасовникът поддържа до 20 контакта в телефонния указател, управляван изцяло от родителя чрез приложението MyKi. Той предлага двупосочни гласови обаждания, чат с гласови съобщения и снимки, SOS бутон за бърза връзка с до два номера, както и прецизна локализация чрез GPS, Wi-Fi и LBS. Допълнителните функции включват крачкомер, математическа игра и аларми, а режимът „Не безпокойте“ гарантира концентрация по време на учене. Водоустойчивият корпус с рейтинг IP67 и свежите цветови варианти – розов, син и черен – правят MyKi Watch 4 LITE практичен и надежден избор за първи смартчасовник на детето

И двете пакетни предложения идват със специалния детски абонаментен план Junior от Yettel. Той предлага достатъчно минути за връзка с близките, мобилен интернет за навигация и забавления, както и допълнителни защити за по-безопасно общуване онлайн. С месечна такса от 17,99 лв./ 9,20 евро, планът включва неограничени минути в мрежата на Yettel, 50 национални минути, 6 GB интернет в България и 20 MB за зона ЕС, както и ограничение на скоростта до 2 Mbps след изчерпване на пакета.