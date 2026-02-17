HUAWEI Nova 14 Pro – елегантност и фотографска мощ в „златната среда“

Серията Nova на HUAWEI е прицелена в един доста труден и бурен пазарен сегмент – така наречения среден клас. При него всичко е въпрос на баланс – колко повече може да предложи производителят, оставяйки цената разумна. С Nova 14 Pro HUAWEI без заобикалки показват, че могат да отговорят на очакванията на клиентите и даже и да ги надминат.

Още с изваждането от кутията смартфонът заявява своето присъствие със стилния си син гръб с текстура, наподобяваща ледени кристали, изпъкващи или скриващи се спрямо попадащата светлина. На гърба се отличава и модула с камери, на който е придаден лесно разпознаваем дизайн, наречен от производителя Star Orbit Ring. Предната част на HUAWEI Nova 14 Pro e изцяло заета от 6,78-инчовия екран със заоблени краища, а рамката на телефона е в сребрист цвят. Тялото тежи 207 грама и е с дебелина 7,8мм, но благодарение на заоблената рамка е лесен за хващане. На нашия пазар ще се предлага и черен вариант, привнасящ леко по-консервативен стил.

Дисплеят е един от големите активи на устройството – 6.78-инчов OLED панел с адаптивна честота на опресняване от 1 до 120 Hz. Разделителната способност е 2776 x 1224 пиксела, а яркостта достига 1200 нита и е предостатъчна за ясна картина дори при ярка слънчева светлина. Поддържат се 1.07 млрд. цвята и функции за подобрение на изображението AI HDR/HDR Vivid. Екранът е защитен от Kunlun Glass, което гарантира висока издръжливост при удари и изпускания.

В корпуса на Nova 14 Pro се крие мощна конфигурация с 12 GB RAM и 512 GB място за съхранение на данни и приложения. Батерията с капацитет 5100 mAh се представя отлично и дава енергия за пълен ден интензивно използване, а в по-спокойни периоди лесно може да разчитате на нея за близо 2 дни енергия. HUAWEI са обърнали сериозно внимание на зареждането, като са вградили технология за бързо зареждане с до 100W в комбинация със зарядното HUAWEI SuperCharge Turbo. Така след 20-на минути зареждане може спокойно да излезете по задачи с приблизително 50% заряд в батерията.

Основен акцент в HUAWEI Nova 14 Pro обаче е системата от камери, цели 3 на брой, събрани в Star Orbit Ring на гърба на телефона. Там са 50-мегапикселовата основна камера с физически променлива бленда f/1.4 – f/4.0 в десет стъпки, телефото камерата с 3-кратно приближение спрямо основната и 12 МП сензор, както и широкоъгълна 8 МП със зрителен ъгъл 112 градуса. В допълнение има Ultra Chroma сензор, който служи за спектрален анализ и спомага за максимално точно предаване на цветовете от реалността към снимката.

Светкавицата е двойна, адаптивна мултифокусна с режими за близък и дълъг фокус.

Качеството на снимките е впечатляващо, като перлата в короната очаквано е основната камера. Снимките от нея са с прецизно предадени цветове и изобилие от детайли, като прави впечатление хубавия динамичен обхват и добрата обработка на шума, който във финалните кадри е в много малки количества. Телефото камерата е много подходяща за портрети (не случайно един от слоганите на смартфона е „Pro Your Portrait“) с много балансирани и приятни тонове на лицето, чисто изображение и добро дефокусиране на фона, което добре познаваме като „боке“. И двете камери се справят отлично в нощен режим, с добре контролирана експозиция, която в някои случаи дори леко намалих, нисък шум и множество детайли.

Широкоъгълната камера разчита на по-малък сензор, което не е пречка за същите прецизни резултати, дори и в ситуации с малко светлина. Тази камера може да се използва и в макро режим, който отваря цял един нов свят в креативната фотография.

Освен изброените до момента, HUAWEI Nova 14 Pro има още 2 камери, разположени над екрана и предназначени за перфектни селфи снимки. Комбинацията, наречена Ultra Portrait, включва 50 МП сензор за по-широкоъгълни селфита, например в група или за представяне на повече от обикалящата среда и 8 МП с портретно приближение, подходяща при видеообаждания.

Всички изброени камери могат да снимат видео с до 4К резолюция при 60 кадъра в секунда, като основните камери (без широкоъгълната) използват оптична стабилизация на изображението, а останалите – електронна. Всички камери дават добри резултати, като отново си заслужава да отбележим точното цветопредаване най-вече при основната и телефото камерата.

Софтуерно телефонът се задвижва от EMUI 15, която вече сме виждали при други модели на компанията. Системата е добре рафинирана и предлага плавна работа, множество опции за персонализация и контрол на сигурността. HUAWEI AppGallery предлага богат избор от приложения, а помощни инструменти като GBox добавят лесно широко използваните приложения на Google и позволяват лесна инсталация на повечето приложения от Google Play Store – от социални мрежи през банкови услуги до игри. В Nova 14 Pro HUAWEI са внедрили немалко полезни AI функции – подобряване на снимките, подтискане на шума при разговори с AI Noice Cancellation, контролиране с жестове чрез AI Gesture Control, скриване на чувствителен текст от изскачащи нотификации и оптимизация на зареждането на батерията, което я пази от прегряване и удължава живота ѝ.

HUAWEI Nova 14 Pro е телефон за потребителите, които държат едновременно и на елегантния стил, и на отлична функционалност. Той предлага една от най-добрите камери в своя клас, прекрасен дисплей и зареждане, което буквално пести време. Това е устройство, което затвърждава позициите на HUAWEI като лидер в иновациите, пренасяйки флагмански технологии в ръцете на по-широка аудитория.