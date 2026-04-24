Брак срещу зестра: AI разкри тайните на най-старото любовно писмо (СНИМКИ)

24 април 2026, 7:45 часа
Изкуствен интелект помогна на учени, за да декодират най-старото известно любовно писмо в света, което е било скрито в британски архив на имение в продължение на повече от пет века. Изследователите използвали помощта на новата технология, защото авторът на писмото пренебрегнал правописа и граматиката, използвайки множество съкращения и индекси.

ОЩЕ: Пуснаха ChatGPT Images 2.0: Най-после разбира какво се иска от него

Писмото е написано от англичанка през 1477 г. до годеника си. В него тя изразява надежда за повторно събиране, уверява го във вечната си любов и казва, че е готова да се омъжи за него, дори ако той стане два пъти по-беден.

Тя описва и "нечовешкото страдание", причинено от отказа на родителите ѝ да увеличат зестрата ѝ, както е поискал бащата на младоженеца.

Сватбата в крайна сметка се състояла и изследователите дори успели да намерят потомци от този брак.

Учените го наричат ​​най-старото документирано любовно писмо в света. Това е и първият път, когато изкуственият интелект разкрива емоционалните залози зад средновековен брачен договор.

След разчитането на писмото, учените обясняват, че то е показало, че хората, които изучават, са много подобни на нас. Те са имали едни и същи чувства с нас днес.

Виолета Иванова Отговорен редактор
