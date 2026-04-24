Брак срещу зестра: AI разкри тайните на най-старото любовно писмо (СНИМКИ)

Изкуствен интелект помогна на учени, за да декодират най-старото известно любовно писмо в света, което е било скрито в британски архив на имение в продължение на повече от пет века. Изследователите използвали помощта на новата технология, защото авторът на писмото пренебрегнал правописа и граматиката, използвайки множество съкращения и индекси.

Писмото е написано от англичанка през 1477 г. до годеника си. В него тя изразява надежда за повторно събиране, уверява го във вечната си любов и казва, че е готова да се омъжи за него, дори ако той стане два пъти по-беден.

Тя описва и "нечовешкото страдание", причинено от отказа на родителите ѝ да увеличат зестрата ѝ, както е поискал бащата на младоженеца.

Сватбата в крайна сметка се състояла и изследователите дори успели да намерят потомци от този брак.

Scientists used AI to decode the world’s oldest known love letter



Researchers needed a neural network because the author ignored spelling and grammar, using numerous abbreviations and superscript marks.



The letter was written by an Englishwoman in 1477 to her fiancé. In it, she… pic.twitter.com/55AzPLwC7B — NEXTA (@nexta_tv) April 24, 2026

Учените го наричат ​​най-старото документирано любовно писмо в света. Това е и първият път, когато изкуственият интелект разкрива емоционалните залози зад средновековен брачен договор.

След разчитането на писмото, учените обясняват, че то е показало, че хората, които изучават, са много подобни на нас. Те са имали едни и същи чувства с нас днес.