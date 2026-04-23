HONOR 600 Lite внася свежест с голяма батерия и здраво алуминиево тяло (ВИДЕО)

HONOR 600 Lite е един от онези смартфони, които размиват границите между сегментите на пазара на мобилни устройства. С балансирана цена и някои технологични решения, които сме свикнали да виждаме при по-скъпи устройства, този модел внася свеж полъх сред актуалните предложения и умее да привлича внимание.

Да започнем от тънкото едва 7,34мм тяло, което е изработено от кован алуминий и предоставя здрав скелет на който да се закрепят отделните компоненти, повишавайки устойчивостта на удар спрямо предходни модели с до 26%, но също подпомага отвеждането на топлината. Гърбът му е покрит с приятен на допир стъклен панел, като в горната му част са разположени двете камери и светодиодна светкавица.

Тялото е конструирано със степен на защита от вода и прах IP66, което означава, че ще издържи на силни водни пръски без потапяне. Телефонът се предлага в 3 цветови вариации – светлозелено (Sprout Green), сиво (Velvet Grey) и черно (Velvet Black). Завършекът на корпуса е с микро-кадифена (както я наричат Honor) текстура, която прави държането в ръка много приятно и същевременно сигурно – в нито един момент не съм имал усещането, че смартфонът може да се изплъзне от ръката ми.

Предната част на HONOR 600 Lite е заета от AMOLED екран с размер 6,6 инча и щедра разделителна способност от 1200х2600 пиксела. Веднага правят впечатление високата яркост и наситените цветове, както и плавното движение на картината, тъй като опресняването на екрана става с честота до 120Hz. Рамката около дисплея е тънка и ненатрапчива, в горната част има прорез за селфи камера, в долната третина пък е разположен сензор за пръстов отпечатък, стоящ зад екрана.

Спецификациите на HONOR 600 Lite се допълват от процесор Mediatek Dimensity 7100 Elite с 5G свързаност, 8 GB оперативна памет и 256 GB памет за съхранение на приложения, снимки и данни. Поддържат се Bluetooth 6.0 с AptX кодек за висококачествено предаване на звук, NFC, всички популярни спътникови позиционни системи. В тялото е побрана и батерия със забележителен капацитет от 6520 mAh, която спокойно може да захрани телефона до 48 часа при средно интензивна работа, а ако игри и видео не са вашата стихия, може да се очаква дори и малко по-голяма автономия. Зареждането става с до 45W.

Всичко това е събрано в устройство, което тежи 180 грама – сравнително ниско число по съвременните стандарти и смартфонът се усеща много приятно и ненатрапчиво при употреба, включително и с една ръка. В софтуерно отношение управлението на смартфона е поверено на MagicOS 10, която от своя страна е базирана на Android 16. От компанията обещават софтуерни обновявания за поне 6 години, което гарантира не само добавяне на нови софтуерни възможности, но и предпазване от критични уязвимости, които биха изложили на риск данните и приложенията на смартфона.

Докато го тествах в продължение на няколко дни всички приложения вървяха гладко и без засичане, повечето игри, които пробвах също вървяха добре. Някои по-тежки заглавия, разбира се, биха изтормозили процесора, но игровите възможности така или иначе не са акцент на този модел, а за целевия потребител мощта му е напълно достатъчна. Фото- и видео възможностите също са на ниво за сегмента. Основната камера е 108- мегапикселова с размер на сензора 1/1.67 инча и бленда f/1.8. Снимките са с добре предадени цветове, достатъчен динамичен обхват и добър контрол на шума. Изострянето на детайлите е забележимо, не прекалено.

Втората камера е широкоъгълна с 5-мегапикселов сензор и в динамично и цветово отношение също се справя добре. Истинската звезда в снимането обаче дори няма обектив – това е AI Camera Button, един допълнителен бутон на корпуса на телефона, който позволява управление на различни функции. С него можете да пуснете бързо приложението за снимане, ако задържите пръст на него камерата ще фокусира (щом има специален бутон за снимане, щеше да е непростимо той да не фокусира при полу-натискане), а при плъзване на пръст може да се променя приближението или да се избира измежду няколко цветови стила на снимане, специално разработени от Honor за резултати наподобяващи снимки от лентов фотоапарат.

Напредъкът в ИИ технологиите се използва и на още места в HONOR 600 Lite: с негова помощ може лесно да изтриете обект от снимка, да мащабирате снимка, да подобрите детайли по лицето при портретни снимки. Извън сферата на изображенията, контекстно ИИ меню идва на помощ в други ежедневни задачи – например за обобщение на дълги статии, за търсене чрез избиране на елемент, който в момента се вижда на екрана, за улеснено свързване с близки устройства за прехвърляне на файлове. С течение на времето и на база на използваните приложения ИИ може да дава идеи за нови или сходни, които да бъдат инсталирани на смартфона.

HONOR 600 Lite е много добре балансиран смартфон, който умело набляга на важните елементи за един модел използван предимно за консумиране на цифрово съдържание, а не толкова за създаването му, без да лишава притежателя си от възможността да запазва ценни спомени с високо качество. Голямата батерия и плавната работа правят този смартфон верен и удобен спътник в ежедневните задачи при това на съвсем умерена цена.

HONOR 600 Lite е наличен в търговската мрежа и при телекомите в България. До края на април моделът се предлага на промоционална цена от 369 евро (721.70 лв.), при стандартна цена от 429 евро (839.05 лв.). Всеки закупен телефон до края на годината идва и с 12-месечна ексклузивна застраховка HONOR Care+ за екрана и гърба.