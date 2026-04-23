Различният избор: два смартфона със собствен характер

Кое е най-важното, когато избираме нов смартфон? Всъщност, това отдавна не е само въпрос на бюджет. На фона на голямото разнообразие от стандартни предложения на пазара, вниманието често привличат именно неконвенционалните модели, които се отличават със собствен стил и характер.

За хората, които не се вписват в рамките, подходящ избор са INFINIX Note 40 Pro и CMF Phone 1 5G – два смартфона, които не се опитват да бъдат като всички останали. Те комбинират доста добра цена с отличителен дизайн и достатъчно функционалности, за да отговорят на ежедневните нужди без компромиси.

INFINIX Note 40 Pro е един от онези модели, които се оказват истинска находка. Смартфонът идва с голям 6.78-инчов AMOLED дисплей със 120 Hz честота на опресняване и висока яркост, което го прави напълно подходящ както за мултимедия, така и за ежедневна работа. Под капака има 12 GB RAM и 256 GB памет, а основната камера от 108 MP с оптична стабилизация подсказва, че тук не става дума просто за базова фотография. Всичко това е подкрепено от 5000 mAh батерия с бързо зареждане – комбинация, която спокойно покрива интензивен ден на използване. Едно от големите предимства на INFINIX Note 40 Pro е богатата окомплектовка, каквато се вижда при много малко модели – в кутията потребителите ще открият захранващ адаптер, кабел за зареждане, стъклен скрийн протектор, заден капак, слушалки, игла за SIM картата и MagSafe зарядно устройство.

От мобилните оператори в България само Yettel предлага този модел – той може да се поръча в онлайн магазина им с допълнителна отстъпка от 30 евро / 58.67 лева спрямо стандартната цена – при покупка в брой и на лизинг. При комбиниране с план Total Unlimited 400 месечната цена става доста атрактивна за модел с подобни характеристики. Поръчката може да се направи и директно през приложението Yettel, а доставката е безплатна за цялата страна.

CMF Phone 1 5G е смартфон, който залага на малко по-различен подход – не се старае да впечатли само с параметри, а и с добър дизайн, усещане за индивидуалност и цялостна визия, която го отличава от масовите модели. Телефонът разполага с 6.64-инчов AMOLED дисплей с 120 Hz честота и висока яркост, което го прави отличен за ежедневна работа и мултимедия. Чипсетът MediaTek Dimensity 7300 с 5G поддръжка, комбиниран с 8 GB RAM, осигурява достатъчно плавност за повечето задачи, а интерфейсът Nothing OS 2.6 добавя усещане за лекота и чистота, което рядко се среща в този клас. Камерата от 50 MP и батерията от 5000 mAh завършват образа на този добре балансиран смартфон, който комбинира практичност в ежедневието с отличителна визия. В момента CMF Phone 1 5G се предлага в комплект със смартчасовник CMF Watch Pro, което дава още повече стойност и позволява на потребителите лесно да си изградят екосистема от свързани устройства.

Този модел също се предлага само от Yettel сред мобилните оператори в България, като може да бъде поръчан само онлайн – през електронния магазин или директно в приложението – с отстъпка от 20 евро / 39.12 лева при покупка в брой или на лизинг до края на месеца. При комбиниране с план Total Unlimited цената става изключително атрактивна, което го прави един от най-интересните варианти в неговия сегмент. Доставката му също е безплатна.

До 30 април 2026 г. в онлайн магазина на Yettel с отстъпка при комбиниране с планове Total Unlimited могат да бъдат поръчани и други модели – като например iPhone 15 и предложения от брандове като realme и Motorola. При тях фокусът е върху идеята за повече производителност, по-големи батерии, по-смели дизайни и често допълнителни аксесоари в комплекта, които дават допълнителна стойност на офертата.

Като всички устройства, закупени от Yettel, всички модели от априлската селекция идват и с пакета от допълнителни услуги „Смартфон вселена“, който дава възможност на клиентите да се възползват от редица предимства. Той включва 3-годишна гаранция вместо стандартните 24 месеца, както и безплатна вноска при сключване на застраховка за защита на устройството. Към това се добавят и услуги, които улесняват поддръжката в дългосрочен план – дистанционна диагностика, обслужване в собствен сервиз на телекома и осигуряване на заместващ телефон при необходимост. В края на жизнения цикъл на устройството, то може да се върне за рециклиране, като в замяна клиентът получава отстъпка при покупка на нов модел.