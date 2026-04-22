Пуснаха ChatGPT Images 2.0: Най-после разбира какво се иска от него

22 април 2026, 18:15 часа 374 прочитания 0 коментара
OpenAI пусна новата версия на генератора на изображения ChatGPT Images 2.0, при която моделът ще използва търсене в интернет, за да генерира множество изображения въз основа на едно запитване. ChatGPT Images 2 се е научил да следва по-добре инструкциите, да създава по-сложни изображения, да запазва избрани детайли и правилно да генерира текст, се посочва в блога на компанията. Новите функции, които позволяват на модела да "мисли", са достъпни за абонати на ChatGPT Plus, Pro, Business и Enterprise, пише The Verge.  

ChatGPT Images 2.0 може да генерира до осем изображения едновременно в режим "мислене", запазвайки едни и същи герои, обекти и стил във всяка сцена. От OpenAI смятат, че това ще опрости създаването на комикси, серии от графики за социалните мрежи или дизайнерски проекти. 

В същото време всички потребители на ChatGPT получават актуализации, които ще позволят на генератора по-добре да предава ключовите характеристики на снимките, както и да работи с пикселно изкуство, манга, кинематографични сцени и други стилове.

В новата версия е подобрено и генерирането на текст на различни езици: освен английски, качеството на японски, корейски, китайски, хинди и бенгалски също е значително подобрено.

Елена Страхилова Отговорен редактор
Изкуствен интелект чатботове чатбот OpenAI ChatGPT
