Как сигурно да разпознаваме AI генерирани изображения от реалните

По-трудно от всякога е да се разграничат изображенията, генерирани от изкуствен интелект, от реалните фотографии и илюстрации, създадени от хора от плът и кръв. А през последните години фалшивите изображения, създадени от модели на изкуствен интелект, станаха много по-реалистични и убедителни.

Това обаче не означава, че е невъзможно да се разпознаят AI генерираните изображения: все още има признаци, за които трябва да внимавате, проверки, които можете да направите, и инструменти, които можете да използвате, за да различите истинското от фалшивото. Както и в случая с видеоклиповете, създадени от изкуствен интелект. Може да не сте в състояние да определите категорично дали дадено изображение е истинско или не всеки път, но в много случаи можете да направите доста обосновано предположение. А в ерата на дезинформацията и AI-некачеството, способността да правите разлика е умение, което си заслужава да усъвършенствате, пише "Popular Science".

Използвайте инструменти за разпознаване на AI

Някои чатботове вече поставят скрити водни знаци в крайните си изображения, с които ги идентифицират като генерирани от AI. Макар че тези водни знаци не са трудни за премахване – достатъчно е да направите екранна снимка на изображението – те са добро начало, когато се опитвате да разберете дали дадено изображение е създадено от AI.

Всичко, създадено от Google Gemini, например, ще има вграден някъде воден знак, наречен SynthID. За да проверите автентичността на изображението, можете да качите снимка в Gemini в интернет и просто да попитате "това изображение създадено ли е от AI?". Gemini ще може да намери водния знак SynthID, ако той е там.

Има и друг стандартен начин за маркиране на изображения, създадени с изкуствен интелект, който е разработен от Коалицията за произход и автентичност на съдържанието (C2PA): самото маркиране се нарича C2PA и се поддържа от компании като OpenAI, Adobe и Google. Ако посетите уебсайт за проверка на C2PA, като например Content Credentials, можете да качите изображение и да го анализирате за доказателства за създаване с изкуствен интелект.

Ако изображението премине тези проверки, това не е гаранция, че е истинско, но все пак си струва да ги направите, защото те ще засекат някои AI аспекти и в много случаи дори ще ви кажат кой модел е бил използван за създаването на изображението. Ако все още не сте сигурни, можете да преминете към разглеждане на контекста около изображението.

Проверете контекста

Никок кадър не е изолиран: той е дошъл отнякъде и е бил споделен от някого. Можете да разчитате на уважавани издания да обозначават честно картинките, които са генерирани от изкуствен интелект, и да посочват правилно другите картини, които не са. Така ще знаете точно какво гледате. В дивата среда на социалните медии, разбира се, границите са много по-размити. Тук съдържанието се публикува и препубликува без контекст или посочване на източника и е много по-вероятно нещо във Facebook или X да е фалшиво. Това е особено вярно, ако снимката е създадена, за да привлече внимание чрез противоречивост, сладост или други емоционални лостове, които се задействат.

Друг трик, който можете да опитате, особено когато става дума за изображения, свързани с новини, е да потърсите допълнителни снимки, заснети от различни ъгли. Снимките съвпадат ли? Детайлите съвпадат ли от различни гледни точки и през различни периоди от време? За илюстрации и графично изкуство можете отново да проверите дали са посочени авторските права: вижте дали това, което гледате, има линк към художника и неговото портфолио.

Обратното търсене на изображения понякога може да разкрие откъде идва дадена снимка и да ви помогне да намерите други копия в интернет: TinEye е може би най-добрият ресурс за това. Ако няма други съвпадения, това сочи към изкуствен интелект – особено ако е публикувано без контекст в социалните медии, и особено чрез акаунт, който се опитва да печели пари или да продава нещо.

Търсете признаците

Знаем, че AI ботовете всъщност не правят снимки и не рисуват картини: те създават приблизителни изображения въз основа на подсказки и своите тренировъчни данни (които представляват огромно количество творчески произведения, създадени от хора). Този подход може да доведе до определен общ блясък, който разкрива много от съдържанието, генерирано от AI.

Аниме героите изглеждат като типични аниме герои, дърветата изглеждат като типични дървета, а градските улици изглеждат като типични градски улици. Има дори разпознаваем шрифт ChatGPT, към който AI ботът се връща, когато поискате текст без конкретен стил – като средна стойност от всички шрифтове, създадени някога – и ще го разпознаете, ако опитате да генерирате няколко картинки с текст в ChatGPT.

Физиката все още е проблем, макар че грешките не са толкова груби, колкото бяха преди. Опитайте да визуализирате изглед на замък или обширна офис сграда в AI бот и ще забележите, че кули се появяват на безсмислени места, стълбища водят до никъде, а вратите на асансьора всъщност не водят до асансьори. Често има логически несъответствия, защото AI не разбира наистина сградите или вътрешното пространство, а само как да създаде прилична симулация на тях във визуална форма.

Може би вече сме преминали етапа на шест пръста на ръцете, но лицата и крайниците често изглеждат сплескани и неестествени, а детайлите са често неясни и размазани. Понякога тези проблеми са по-лесни за забелязване от други, но с малко практика и няколко тестови рендери, ще станете по-добри в разпознаването им, пише още "Popular Science".