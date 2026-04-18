Китай изобрети ново поколение зарядни устройства за телефони (ВИДЕО)

Китай изобрети едно от най-безопасните зарядни устройства за телефони. Китайската компания е разработила необичайно зарядно устройство, което автоматично изскача от порта за зареждане на телефона, когато батерията достигне 100%. След като телефонът е напълно зареден, специален механизъм, използващ пружина и електромагнит, внимателно избутва зарядното устройство навън. Още: От 28 декември: Единно зарядно за телефони и таблети в ЕС, скоро и за лаптопи

China has invented one of the safest phone chargers



Chinese company Kuwajia has developed an unusual charger that automatically pops out of the phone’s charging port when the battery reaches 100%.



В нашия все по-дигитален свят зарядните устройства са се превърнали в съществена част от ежедневието ни. Независимо дали става въпрос за смартфони, лаптопи или други електронни устройства, зарядните устройства са вездесъщи. Въпреки че правят живота ни по-удобен, е важно да помним, че те също така крият потенциални рискове, ако не се използват безопасно. Спазването на правилата за безопасност при използване на зарядни устройства може да предотврати инциденти и да защити вашите устройства и имущество.

Нови правила за зарядните устройства

Всички малки и средни преносими електронни устройства, продавани в Европейския съюз, трябва да са съвместими с портове за зареждане USB-C. Това означава, че в блока вече се въвежда задължително единно зарядно за смартфони, таблети, фотоапарати, слушалки, конзоли за видеоигри и други устройства. Портовете USB Type-C стават стандарт. Още през 2022 г. Европейският парламент и държавите членки гласуваха с огромно мнозинство в полза на отпадането на алтернативните методи за зареждане.

Съгласно правилата на ЕС потребителите могат също така да се откажат от получаването на ново зарядно устройство с всяко закупено от тях устройство.

Производителите на лаптопи ще се сблъскат със същите правила от 28 април 2026 година. Анна Кавацини, председател на Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите на Европейския парламент, заяви, че новият ход „бележи решителна стъпка към удобството на потребителите и отговорността към околната среда“.

„Целта на тези правила е да се справим с тоновете отпадъци, генерирани от изхвърлени зарядни устройства всяка година, и да спестим приблизително 250 млн. евро на домакинствата в ЕС, като премахнем ненужните покупки на зарядни устройства всяка година“, добави Кавацини.

Европарламентът заяви, че ще следи отблизо как производителите се адаптират към тези промени. От години производителите на електронни устройства се противопоставят на стремежа на ЕС да стандартизира технологиите за зареждане.

Решението ще се отрази на всички доставчици, но най-вече на Apple, която първоначално оспорваше правилата, позовавайки се на опасения, свързани с иновациите. Големият технологичен гигант обаче започна да се съобразява с директивата и премина към USB-C за своите устройства.

