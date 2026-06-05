Формула 2: Кога и къде да гледаме Никола Цолов в квалификацията преди Гран При на Монако?

Сезонът във Формула 2 все още е в началото си, а вече ни поднесе страхотни състезания. Никола Цолов, който се състезава за отбора на Кампос Рейскинг, водеше в класирането след първите два кръга, но наказание в третия го свали до третото място. Но четвъртата надпревара се очертава да бъде една от най-интересните през сезона и може да промени всичко. Този уикенд ще се проведе Гран При на Монако.

Гран При на Монако: Начален час и ТВ

След свободната тренировка вчера, днес е денят, в който ще се проведе квалификацията за Гран При на Монако. Именно времената, които пилотите запишат в нея ще определят реда, от който ще започнат основоното състезание. Спринтът ще се проведе утре, на 6 юни, а основното състезание - в неделя, на 7 юни.

Още: Никола Цолов на любима писта: Програма на Гран при на Монако във Формула 2 | дати | часове | телевизия

В колко часа е квалификацията за Гран При на Монако?

Квалификацията, която ще оформи решетката преди старта на основното състезание на Гран При на Монако е насрочена за днес, с начален час 16:10 ч. българско време. Пистата в Княжеството е сред любимите на Никола Цолов. Той взе две победи на нея, докато се състезаваше във Формула 3.

Коя телевизия ще излъчва квалифиакцията?

Квалификацията за Гран При на Монако ще бъде предавана пряко по българската телевизия. А каналът, по който ще бъде излъчена е Diema Sport 3. Ако нямате възможност да гледате квалификацията на Никола Цолов на живо, то може да намерите всичко по-интересно преди, по време и след нейния край в спортната секция на Actualno.com.

Още: Откровен до болка Никола Цолов - за "забития нож в гърба от най-добър приятел" и за шансовете му за Формула 1