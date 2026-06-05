Кой има имен ден днес, 5 юни 2026 г. Честито!

На 5 юни 2026 г. имен ден отбелязват всикчи, които носят името Доротей, Доротея, Дори, Дорина, Дориана, Дориан и производните им. Св. Доротей управлявал църквата в продължение на 50 години. След като прекарал в необитаеми места във време на Диоклетиановото гонение против християните, той се върнал в катедрата си в царуването на Константин Велики и обърнал към Христа мнозина езичници. При Юлиан Отстъпник св. Доротей приел мъченическа смърт в 361 г.

Имени дни 2026 г.

Пожелания

Нека този ден бъде празник на светлината, любовта и приятелството! Празнувай, заобиколена от любимите ти хора, нека всяко пожелание се сбъдне бързо и точно! Бъди благословена!

***

Бъди здрава, усмихната, доволна от себе си и от живота, който водиш! Нека този ден ти поднесе вълшебство, истински приятели, чиста любов и безоблачно небе!

***

Честит празник и сбъднати мечти! Нека тревата винаги да е зелена, небето - винаги ясно, а слънцето - ласкаво и да осветява пътя ти напред и нагоре!

***

Нека твоят имен ден бъде началото книга, изпълнена с най-искрени пожелания, истински приятели, неповторима любов и невероятни успехи!

***

Честит имен ден! Бъди себе си, бъди влюбена, бъди уверена, че най-добро за теб предстои, защото това наистина е точно така! Весело празнуване!

Имени дни през юни 2026 г.

Снимки: iStock