Кабинетът "Радев":

Край на караниците за общата сметка навън: iPhone ще я дели само с един клик

04 юни 2026, 9:32 часа 762 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Край на караниците за общата сметка навън: iPhone ще я дели само с един клик

Apple разработва нова услуга за iPhone, която ще улесни разпределянето на сметките по време на групови вечери и други събития. Така технологичният гигант разширява гамата от финансови инструменти, за да се конкурира с други приложения за разпределяне на сметки. Според източници, запознати с плановете и цитирани от Bloomberg, новата опция ще позволява да се направи снимка на касовата бележка, да се определи кой колко дължи и да се генерират заявки за плащане директно от устройството.

По-конкретно - в iOS 27 ще бъде въведена функция, която автоматично разпределя сметката с помощта на изкуствен интелект. Просто я снимайте и вашият iPhone ще направи всичко останало, включително ще изпрати заявки за плащане.

Очаква се услугата да се интегрира с настоящата екосистема на Apple, фокусирана върху плащанията и поверителността, като осигурява удобни и сигурни плащания без необходимостта от използване на услуги на трети страни. Компанията има за цел да укрепи позицията си в сегмента на ежедневните финансови инструменти, като предлага на потребителите по-строг контрол върху разходите и лесен начин за разделяне на сметката.

Още: Тръмп: Шефът на Apple ми звънна да ме целуне отзад, бях впечатлен от себе си

Значително улеснение

Тази функция би могла значително да опрости организирането на финансите по време на групови пътувания, хранене и събития, при които често е необходимо разделяне на разходите. Възможността за автоматично свързване на позициите с конкретни участници и създаване на заявки за плащане би могла да намали необходимостта от ръчно преброяване и да улесни регистрирането на плащанията.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Анализатори очакват, че подобен ход би укрепил позицията на Apple в сегмента на финтех технологиите и би засилил конкуренцията сред приложенията, специализирани в разделянето на сметки, благодарение на по-голямата интеграция и сигурност в рамките на една екосистема.

Все още няма официални изявления, но браншът продължава да следи развитието на събитията. Такава функция би могла да промени ежедневното използване на iPhone като инструмент за управление на разходите.

Още: Край на една ера в Apple: Тим Кук се оттегля

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Apple iPhone сметка касова бележка
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
Още от Технологии
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес