Край на караниците за общата сметка навън: iPhone ще я дели само с един клик

Apple разработва нова услуга за iPhone, която ще улесни разпределянето на сметките по време на групови вечери и други събития. Така технологичният гигант разширява гамата от финансови инструменти, за да се конкурира с други приложения за разпределяне на сметки. Според източници, запознати с плановете и цитирани от Bloomberg, новата опция ще позволява да се направи снимка на касовата бележка, да се определи кой колко дължи и да се генерират заявки за плащане директно от устройството.

По-конкретно - в iOS 27 ще бъде въведена функция, която автоматично разпределя сметката с помощта на изкуствен интелект. Просто я снимайте и вашият iPhone ще направи всичко останало, включително ще изпрати заявки за плащане.

Очаква се услугата да се интегрира с настоящата екосистема на Apple, фокусирана върху плащанията и поверителността, като осигурява удобни и сигурни плащания без необходимостта от използване на услуги на трети страни. Компанията има за цел да укрепи позицията си в сегмента на ежедневните финансови инструменти, като предлага на потребителите по-строг контрол върху разходите и лесен начин за разделяне на сметката.

💳 Apple is about to end one of humanity’s oldest traditions: arguing over the bill



According to Bloomberg, iOS 27 will introduce a feature that automatically splits a receipt using AI.



Just take a photo of the check, and your iPhone will identify the items, calculate who owes… pic.twitter.com/KXPkkJ1zpz — NEXTA (@nexta_tv) June 3, 2026

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Значително улеснение

Тази функция би могла значително да опрости организирането на финансите по време на групови пътувания, хранене и събития, при които често е необходимо разделяне на разходите. Възможността за автоматично свързване на позициите с конкретни участници и създаване на заявки за плащане би могла да намали необходимостта от ръчно преброяване и да улесни регистрирането на плащанията.

Анализатори очакват, че подобен ход би укрепил позицията на Apple в сегмента на финтех технологиите и би засилил конкуренцията сред приложенията, специализирани в разделянето на сметки, благодарение на по-голямата интеграция и сигурност в рамките на една екосистема.

Все още няма официални изявления, но браншът продължава да следи развитието на събитията. Такава функция би могла да промени ежедневното използване на iPhone като инструмент за управление на разходите.

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