Модата на бъдещето: Роботи и хора дефилират заедно (ВИДЕО)

В Сеул се проведе модно ревю с участието на роботи и хора. На подиума човешки модели и роботи се появиха един до друг, облечени в еднакви тоалети. Ревюто е замислено като демонстрация на бъдеще, в което хората и изкуственият интелект съществуват едновременно и взаимодействат.
Организаторите описват проекта като стъпка към „физически изкуствен интелект“, където роботите не са заместител на хората, а партньори в творчески и социални процеси.
A fashion show featuring both robots and humans was held in Seoul— NEXTA (@nexta_tv) May 29, 2026
On the runway, human models and robots appeared side by side, dressed in identical outfits.
The show was designed as a demonstration of a future in which humans and artificial intelligence coexist and interact.… pic.twitter.com/CbKnJGYKfh
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