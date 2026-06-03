Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Модата на бъдещето: Роботи и хора дефилират заедно (ВИДЕО)

03 юни 2026, 20:16 часа 530 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Модата на бъдещето: Роботи и хора дефилират заедно (ВИДЕО)

В Сеул се проведе модно ревю с участието на роботи и хора. На подиума човешки модели и роботи се появиха един до друг, облечени в еднакви тоалети. Ревюто е замислено като демонстрация на бъдеще, в което хората и изкуственият интелект съществуват едновременно и взаимодействат.

Организаторите описват проекта като стъпка към „физически изкуствен интелект“, където роботите не са заместител на хората, а партньори в творчески и социални процеси.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Робот Роботи дефиле моден фестивал
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Технологии
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес