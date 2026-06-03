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Най-бързо в историята: Чатботът, който достигна 1 милиард потребители на месец

03 юни 2026, 18:23 часа 626 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Най-бързо в историята: Чатботът, който достигна 1 милиард потребители на месец

Три години след старта си приложението ChatGPT на OpenAI достигна 1 милиард активни потребители месечно, което е най-бързият такъв случай в историята, като изпреварва приложения като Google Maps, TikTok, Instagram и YouTube. Данните изнесе аналитичната платформа Sensor Tower, която цитира Ройтерс.

Това е сериозен успех за OpenAI, тъй като компанията е изправена пред засилена конкуренция от Anthropic, която наскоро набра 65 милиарда долара от ново финансиране, повишавайки така оценката си до 965 милиарда долара, в сравнение с 852 милиарда долара на ChatGPT. 

В същото време анализаторите отбелязват, че американските потребители, които са инсталирали приложението Claude на Anthropic през първото тримесечие на 2026 г., са започнали да прекарват с 5% по-малко време в ChatGPT в рамките на месец след инсталирането, в сравнение със средното им време през предходните осем месеца. 

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Към второто тримесечие на 2026 г. Claude е имал 56 милиона активни потребители месечно, но годишният му ръст на MAU е бил около 640% - значително по-висок от 62% на ChatGPT.

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Изкуствен интелект чатботове чатбот OpenAI ChatGPT Claude
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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