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Невероятно шоу: Роботи превзеха сцената на популярно американско шоу за таланти (ВИДЕО)

04 юни 2026, 22:20 часа 631 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Невероятно шоу: Роботи превзеха сцената на популярно американско шоу за таланти (ВИДЕО)

Роботи превзеха сцената на America’s Got Talent (Америка търси талант) и дори преминаха в следващия кръг. 26-годишен изпълнител от Китай и осем робота Unitree впечатлиха дори съдиите, които са виждали всичко. Роботите танцуваха в перфектен синхрон и спечелиха бурни овации.

Интересното е, че абсолютно същите роботи се появиха и на SPIEF в Санкт Петербург, но тогава те изпитваха затруднения с ръкостисканията и изглеждаха малко объркани, когато общуваха с хора.

Изглежда, че проблемът не е бил в роботите.

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роботи танцуване
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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