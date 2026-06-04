Невероятно шоу: Роботи превзеха сцената на популярно американско шоу за таланти (ВИДЕО)

Роботи превзеха сцената на America’s Got Talent (Америка търси талант) и дори преминаха в следващия кръг. 26-годишен изпълнител от Китай и осем робота Unitree впечатлиха дори съдиите, които са виждали всичко. Роботите танцуваха в перфектен синхрон и спечелиха бурни овации.
Интересното е, че абсолютно същите роботи се появиха и на SPIEF в Санкт Петербург, но тогава те изпитваха затруднения с ръкостисканията и изглеждаха малко объркани, когато общуваха с хора.
Изглежда, че проблемът не е бил в роботите.
🤖 Robots put on a show at America’s Got Talent — and made it through to the next round— NEXTA (@nexta_tv) June 4, 2026
A 26-year-old performer from China and eight Unitree robots impressed even the judges who have seen it all.
The funniest part? The exact same Unitree robots also appeared at SPIEF in St.… https://t.co/dcC8Md4GBw pic.twitter.com/rToWYYRSw3