Yettel вече предлага новите Xiaomi 17T и Xiaomi 17T Pro

Портфолиото на Yettel се разширява с най-новата серия смартфони на Xiaomi – Xiaomi 17T и Xiaomi 17T Pro. И двата модела разполагат с Leica телефото камера с 5-кратно оптично приближение, дисплей с върхова яркост до 3500 нита и батерии с капацитет съответно 6500 mAh и 7000 mAh.

Новите Xiaomi 17T и Xiaomi 17T Pro могат да бъдат закупени от Yettel на цени от 649.99 евро / 1271.27 лв. в брой или на лизинг за 32.99 евро / 64.52 лв. на месец с двугодишен план Total Unlimited MAX с месечна абонаментна такса от 38.85 евро / 75.99 лв. за първите 12 месеца. Допълнително, до 30 юни 2026 г. клиентите, които регистрират своя нов смартфон в промоционалната кампания на Xiaomi България, могат да участват в томбола за един от общо 500 таблета Redmi Pad 2 9.7".

Серията Xiaomi 17T продължава традицията на T-линията да предлага характеристики, които до неотдавна бяха запазени единствено за най-скъпите флагмани. Тази година Xiaomi поставя още по-силен акцент върху камерата, дисплея и батерията – три от характеристиките, които най-често влияят върху избора на нов смартфон.

Мобилната фотография е сред основните акценти при новата серия. 50-мегапикселовата Leica телефото камера с 5-кратно оптично приближение позволява заснемането както на портрети, така и на отдалечени сцени с високо ниво на детайлност. При Xiaomi 17T Pro основният сензор е оптимизиран за по-добро улавяне на светлина, което допринася за по-качествени снимки и при по-слабо осветление.

Сред новостите е и функцията Leica Live Moment, която дава нов подход към мобилната фотография. Вместо да запази само един кадър, тя съхранява и кратък момент от действието около него, което позволява улавяне на цялостната атмосфера. Добавени са нови инструменти за споделяне и обработка на съдържание, ориентирани към социалните мрежи и дигиталното разказване на истории.

Xiaomi 17T Pro предлага и усъвършенствани режими за видеозаснемане с кинематографични ефекти, които позволяват създаването на по-впечатляващо съдържание директно от смартфона.

Голямо внимание е отделено и на дисплеите. И двата смартфона използват AMOLED панели с 1.5K резолюция и максимална яркост до 3500 нита. Това означава отлична четимост дори в слънчев летен ден, както и наситени цветове при гледане на филми, игри или работа със снимки. Допълнително са внедрени технологии за по-комфортно използване при продължителна работа с устройството.

Производителността също е сред основните акценти. Xiaomi 17T Pro се задвижва от новия MediaTek Dimensity 9500, произведен по 3-нанометров процес, докато Xiaomi 17T използва Dimensity 8500-Ultra. И двата процесора осигуряват по-бърза работа, по-плавен мултитаскинг и по-добро представяне при игри и приложения, които изискват повече ресурс.

Серията впечатлява и с автономността си. Xiaomi 17T Pro разполага с батерия с капацитет 7000 mAh – според Xiaomi най-голямата, използвана досега в смартфон на компанията за международните пазари. Базовият Xiaomi 17T също предлага сериозен капацитет от 6500 mAh. В комбинация с технологията HyperCharge това осигурява по-дълга работа и бързо зареждане.

Новите модели идват и с актуалната HyperOS платформа, която интегрира редица функции, базирани на изкуствен интелект. Сред тях са Google Gemini, Circle to Search и други инструменти, които улесняват търсенето на информация, работата с текст и ежедневните задачи.

Като част от програмата „Смартфон Вселена“, клиентите на Yettel могат да се възползват от допълнителна грижа за своите устройства и по-голямо спокойствие при ежедневната им употреба. Тя включва допълнителни услуги и грижа за устройството след покупката, сред които достъп до сертифициран Yettel сервиз, възможност за допълнителна застраховка „Смартфон протект“, както и услугата „Смартфон диагностика“, която позволява проверка на техническото състояние на устройството с цел по-дълъг живот и по-спокойна употреба.