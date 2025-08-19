Лятна вълна от страхотни оферти: смартчасовници и слушалки Huawei с гореща отстъпка в магазините на Yettel

В разгара на лятото близо 30 избрани смартчасовници и безжични слушалки Huawei са с отстъпки до 200 лв./ 102,26 евро в магазините на Yettel и онлайн. Клиентите могат да избират от богато портфолио смарт устройства, включително модели от сериите GT, Watch 5, Watch Fit, Ultimate, Watch D2, както и безжични слушалки като FreeBuds и FreeClip. Всички продукти в кампанията се предлагат с отстъпки, безплатна доставка и възможност за покупка на изплащане или в брой, а предложенията са валидни до края на август или до изчерпване на количествата.

Един от най-горещите модели в лятната селекция е HUAWEI Watch Ultimate Green - премиум смартчасовник с титаниев корпус, нанокерамичен панел и 1,5-инчов LTPO AMOLED дисплей. Моделът предлага до 14 дни живот на батерията, ECG сензор, множество спортни и здравни функции, както и впечатляващ дизайн, съчетаващ издръжливост и усещане за фин лукс.

Сред най-елегантните предложения се откроява HUAWEI Watch GT 4 41mm Silver - компактен смартчасовник с корпус от неръждаема стомана и стилна метална каишка. Устройството разполага с 1,32-инчов AMOLED дисплей с висока резолюция и предлага до 7 дни живот на батерията с едно зареждане. Поддържа мониторинг на сърдечната честота, SpO2 измерване, проследяване на съня и стреса, както и усъвършенстван GNSS модул за прецизно позициониране при спортни активности. Съчетанието от изтънчен дизайн и интелигентни функции прави модела отличен избор за активния градски стил.

HUAWEI Watch 5 LTE 46mm Purple комбинира модерен дизайн с мощни функционалности, създадени за активен начин на живот без компромис със свързаността. Моделът се отличава с титаниев корпус, 1,5-инчов AMOLED дисплей и поддръжка на LTE, позволяваща разговори и известия дори без телефон наблизо. Благодарение на X-TAP мултисензорната технология, часовникът извършва точно измерване на сърдечен ритъм, ниво на кислород в кръвта, ЕКГ и други здравни показатели. Батерията осигурява до 4 дни и половина работа при активно използване и до 11 дни в икономичен режим.

HUAWEI FreeClip са безжични слушалки с авангарден сферичен дизайн и изключителен комфорт при носене, а всяка тежи само 5.6 грама. Те разпознават автоматично на кое ухо се намират и осигуряват стабилно и удобно прилягане без нужда от типичните силиконови накрайници. FreeClip се отличават с кристален звук, интелигентно шумопотискане при разговори и до 36 часа общо време за възпроизвеждане с калъфчето за зареждане. Подходящи са както за динамично ежедневие, така и за спорт или работа, тъй като иновативният им дизайн позволява на носещия ги да остане във връзка с околната среда и едновременно с това да се наслаждава на кристален звук.

Лятната селекция от модели на Huawei в Yettel предлага отлична възможност за тези, които търсят съчетание от стил, функционалност и иновативни технологии. Всички продукти са съвместими с Android и iOS операционни системи. Освен вече споменатите модели, клиентите могат да се възползват и от промоционални цени на HUAWEI Watch GT 5 41mm Milanese Gold, Watch GT 5 46mm Black Rubber, Watch GT 5 Pro 46mm Titanium, Watch Fit 4 Pro, Watch GT 5 41mm White Leather и Watch GT 4 41mm Green, както и на редица други устройства. Повече информация за всички модели в специалната селекция може да бъде открита на Yettel.bg