Възможно ли е: След 4 г. минимална заплата 1000 евро, а средна - 2225 евро

Ако икономиката върви с тези темпове, напълно е възможно през 2030 г. минималната работна заплата да стане 1000 евро, а средната - 2225 евро. Това заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров по повод на днешния 1 май - Международен ден на труда. Още: "В коя еврозона с 1473 евро семейство живее нормално": Народът бесен след данните на КНСБ

По думите му със системни и последователни темпове на доходите от труд, за да може да конвергира доходът от сегашните 68% - говорим за брутния продукт на глава от населението през паритетна покупателна способност спрямо европейските средни нива, да стигнем до 75-80%.

Според Димитров това значи, че с тези темпове в 2030 година минималната работна заплата в България трябва да бъде 1000 евро, а средната работна заплата ще достигне 2225 евро.

В бюджета за 2026 г. не трябва да се върви към радикално орязване на разходите, посочи още президентът на КНСБ, като уточни, че има как дефицитът да остане в рамките на 3%.

Димитров не смята, че финансите на България са катастрофални. Има проблеми, но има и рекорден излишък, посочи той.

От КНСБ ще настояват за 10% ръст на доходите.

По-дълга и по-ясна визия за индустриално развитие на България е друго искане на КНСБ.

От синдиката представиха на пресконференция и синдикален изкуствен интелект (ИИ) - сайт, на който могат да се получават консултации за трудовите права.

