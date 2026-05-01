Симеон Николов предизвика скандал в Русия: Защо забраниха плакат с лика му?

По време на волейболното първенство в Русия се разрази сериозен скандал, в който косвено бе намесено името на българския национал Симеон Николов. Видеоклип, разпространен в социалните мрежи, разкрива как на семейство привърженици на Локомотив Новосибирск е било попречено да присъстват свободно на четвъртия двубой от малкия финал срещу Зенит.

Топка с цветовете на украинския флаг се оказа причина за проблема

Конфликтът възниква заради детски плакат, на който е изобразен българският разпределител, държащ жълто-синя волейболна топка. Охранителите на залата оприличили цветовете на топката с тези на украинския флаг. За да бъде допуснато детето в трибуните, бащата е бил принуден да заличи изображението на топката върху плаката с черен маркер.

Въпреки напрежението извън терена, Николов и неговият тим триумфираха в срещата, с което пратиха серията за бронзовите отличия в решителен пети мач.

От ръководството на Локомотив Новосибирск реагираха своевременно на случилото се с официална позиция:

"При домакинските мачове Локомотив ангажира външна фирма-изпълнител, която да осигури сигурността в съответствие с установените изисквания и разпоредби за провеждане на масови събития. Действията на служителя, заснети на видео, са били базирани на напълно буквално тълкуване на предписаните мерки. Клубът обаче не споделя такъв категоричен подход към прилагането им и в тази връзка ще бъдат предприети съответните действия срещу служителите на частната охранителна фирма. От името на Локомотив, поднасяме искрените си извинения на феновете, засегнати от тази ситуация. Дълбоко ценим креативността на нашите фенове и подкрепяме вашите ярки плакати и инициативи. Всеки от вас е важна част от отбора и нашият седми играч на леда. Клубът ще се свърже и със семейството, чиято креативност беше засегната от този инцидент."

Security at Novosibirsk Volleyball Match Demands Blue-and-Yellow Ball on Poster Be Blacked Out



Diana, a local blogger and mother, shared on Instagram that security staff at Lokomotiv Arena took issue with a poster featuring a drawing of a volleyball.



According to her, the child… pic.twitter.com/kTm4VLwlud — Sota News (@sotanews) April 30, 2026