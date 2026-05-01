Видеокадри показват как Сикрет Сървис допуска провал при третия атентат срещу Тръмп

Нови видеокадри от предполагаемо третия опит за покушение срещу Доналд Тръмп задават сериозни въпросителни как точно се е представила охраната, по-точно Сикрет Сървис. Заподозреният Коул Алън беше арестуван, досега той признава единствено, че е искал да атакува "членове на администрацията" на Тръмп, без да посочва изрично неговото име. Отделно, при атаката имаше престрелка и потвърдено един от агентите на Сикрет Сървис е улучен от Алън, но бронежилетката е спряла куршума и човекът не е сериозно ранен извън синина и натъртване. Но на видеото се вижда как полицай стреля няколко пъти по тичащия Алън и поне в единия случай огневата линия директно застрашава агент на Сикрет Сървис.

Алън е бил въоръжен с пушка-помпа, с пистолет и няколко ножа.

⚡️ The U.S. Department of Justice has released high-resolution, slow-motion footage showing the suspect, Cole Allen — registered as an independent — running past a security checkpoint



The video is expected to raise serious questions about how the suspect was able to bypass…

Още: Нападателят на Тръмп е обвинен в опит за убийство

31-годишният Алън получава бакалавърска степен по машиностроене през 2017 г. от Калифорнийския технологичен институт в Пасадена. Той посочва в автобиографията си спечелената там студентска стипендия от християнска организация и участието си в университетска група, която се бори с разпространението на оръжия. Само че впоследствие се появи "манифест" на Алън, който накара Тръмп да го определи като "радикализиран" и че станал "антихристиянин". В манифеста Тръмп е описан като "педофил, изнасилвач и предател", а Алън изрично казва, че не желае такъв човек да го управлява. Манифестът съдържа списък с политически фигури и служители, подредени по приоритет. Тръмп е посочен като основна цел, но в списъка фигурират и други имена, като шефът на ФБР Каш Пател е споменат като специфично "изключение" - Още: Изнасилвач, педофил - Тръмп си поизпусна нервите за третия стрелец, с който го сблъска животът (ВИДЕО)