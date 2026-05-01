Тежък удар по ПСЖ: Луис Енрике няма да може да разчита на двама от асовете си за реванша с Байерн

Спортно-техническият щаб на ПСЖ съобщи, че треньорът Луис Енрике няма да може да разчита на Ашраф Хакими и Лукас Шевалие през следващите седмици. Отсъствието на мароканския лидер беше очаквана след контузията срещу Байерн Мюнхен, докато стражът е получил травма на тренировка.

При успеха срещу баварците с 5:4 във вторник Ашраф Хакими асистира към Кварацхелия за четвъртото попадение, но в заключителните минути получи травма на бедрото и остана да доиграе срещата, само защото смените вече бяха изчерпани.

Оказва се, че опциите за Енрике намаляват рязко и на врата. Лукас Шевалие, който за последно игра за ПСЖ през януари също контузил бедрото си, но по време на тренировка и ще пропусне следващите няколко седмици.

Реваншът на „Алианц Арена“ срещу Байерн Мюнхен е насрочен навръх Гергьовден, 6 май от 22:00 часа българско време. „Принцовете“ имат само гол преднина, след като в момент от двубоя водеха с 5:2. Сега букмейкърите дават осезаемо предимство на баварците, които през сезона показаха, че могат да бъдат много резултатни и вече елиминираха колоса Реал Мадрид в миналата фаза.

ОЩЕ: Пълна лудост в Шампионска лига! ПСЖ и Байерн сътвориха магичен трилър с 9 гола, който ни остави без думи