Тежък удар по ПСЖ: Луис Енрике няма да може да разчита на двама от асовете си за реванша с Байерн

01 май 2026, 10:35 часа 510 прочитания 0 коментара

Спортно-техническият щаб на ПСЖ съобщи, че треньорът Луис Енрике няма да може да разчита на Ашраф Хакими и Лукас Шевалие през следващите седмици. Отсъствието на мароканския лидер беше очаквана след контузията срещу Байерн Мюнхен, докато стражът е получил травма на тренировка.

Хакими и Шевалие са аут за няколко седмици

При успеха срещу баварците с 5:4 във вторник Ашраф Хакими асистира към Кварацхелия за четвъртото попадение, но в заключителните минути получи травма на бедрото и остана да доиграе срещата, само защото смените вече бяха изчерпани.

Оказва се, че опциите за Енрике намаляват рязко и на врата. Лукас Шевалие, който за последно игра за ПСЖ през януари също контузил бедрото си, но по време на тренировка и ще пропусне следващите няколко седмици.

Реваншът на „Алианц Арена“ срещу Байерн Мюнхен е насрочен навръх Гергьовден, 6 май от 22:00 часа българско време. „Принцовете“ имат само гол преднина, след като в момент от двубоя водеха с 5:2. Сега букмейкърите дават осезаемо предимство на баварците, които през сезона показаха, че могат да бъдат много резултатни и вече елиминираха колоса Реал Мадрид в миналата фаза.

Бойко Димитров Отговорен редактор
Байерн Мюнхен Шампионска лига Луис Енрике ПСЖ Ашраф Хакими
