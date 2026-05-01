Реверанс от Неделев: Капитанът на Ботев Пловдив намалява драстично заплатата си, за да остане!

01 май 2026, 11:52 часа 774 прочитания 0 коментара
Снимка: Официална страница на Ботев във Фейсбук
Феновете на Ботев Пловдив получиха отлична новина малко преди края на сезона в Първа лига. Тя е свързана с капитана на „канарчетата“ Тодор Неделев, който се е разбрал с ръководството на клуба относно новия си договор с „жълто-черните“. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Според информациите срокът на новия контракт на офанзивния полузащитник с Ботев е до лятото на 2028 година.

Тодор Неделев получава по около 20 000 евро на месец

В момента Тодор Неделев играе в Ботев като преотстъпен от Лудогорец до края на сезона. Неговата заплата, която е на стойност около 20 хиляди евро на месец, се покрива и от двата клуба. Договорът на халфа с „орлите“ обаче изтича на 30 юни, като той няма да получи предложение за неговото подновяване. По този начин Неделев ще може да подпише контракт с „жълто-черните“ като свободен агент.

Халфът ще остане в Ботев до 2028 година

Именно действащият договор на Неделев с Лудогорец възпрепятства ръководството на Ботев да обяви официално, че той ще остане в клуба до 2028-ма. Самият футболист пък е направил сериозен реверанс към пловдивчани. Плеймейкърът се е съгласил да намали драстично месечната си заплата, за да остане на „Колежа“. Очаква се официалното обявяване на новината да стане факт след края на настоящия сезон.

Бойко Димитров
