Съдът в Хага е само за Путин и африканци, не за САЩ и Израел: Свидетелство, че близък съюзник на Тръмп го е казал (ВИДЕО)

"Всъщност той отиде по-далеч – каза, че този съд е за африканци и бандити като Путин, не за демокрации като САЩ и Израел". Това заяви в интервю пред камера Карим Хан, основен прокурор-обвинител на Международния наказателен съд в Хага. С думите си Хан потвърди информация на водещия интервюто, че сенаторът-републиканец Линдзи Греъм му се е обадил на 1 май, 2024 година и е казал, че Международният наказателен съд бил само за африканци.

Хан изрично подчерта в интервюто, че съдът е воден само от изслушвания, факти и доказателства при вземането на решения.

ICC prosecutor Karim Khan:



Senator Graham told me:



'This court is for Africa and thugs like Putin, not for democracies like Israel and the U.S.'"

Карим Хан е под американски санкции, защото Международният съд в Хага изиска арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху и бившия израелски военен министър Йоав Галант по обвинения за извършени от тях военни престъпления в Газа. САЩ считат тези действия за нелегитимни и насочени срещу техен близък съюзник. Санкциите включват замразяване и отказ от достъп за Хан до всички негови активи под американска юрисдикция и забрана Хан и семейството му да влизат в САЩ. Хан е обект и на вътрешно дисциплинарно производство в Хага поради обвинения в сексуално посегателство, които той отрича - Още: Прокурорът, издал заповедта за издирване на Путин, е разследван за сексуално посегателство

Линдзи Греъм е един от най-гласовитите поддръжници на Тръмп и то след като в началото на политическата кариера на милиардера при републиканците не го подкрепяше. Сега обаче Греъм буквално глашатайства и обожествява Тръмп.

