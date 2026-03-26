Мелания Тръмп представи хуманоиден робот, говорещ на украински, но не и на руски (ВИДЕО)

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп представи в Белия дом хуманоидния робот Figure 3. Демонстрацията се състоя вчера, 25 март, на срещата на върха "Да отгледаме бъдещето заедно", посветена на образованието и безопасността на децата в областта на изкуствения интелект.

Мелания Тръмп заяви, че това е първият американски хуманоиден гост в Белия дом като добави, че такива роботи могат да станат част от училищното образование, помагайки на децата да учат в процеса на игра.

Роботът поздрави гостите на 11 езика като интересното е, че сред тях бе украинският, но не и руският:

английски

испански

френски

португалски

арабски

японски

иврит

словенски

украински

грузински

бенгалски

A humanoid robot, who walked into a White House event with First Lady Melania Trump, introduced "herself" in somewhat of a valley girl accent. pic.twitter.com/sYIye5OAxB — Breitbart News (@BreitbartNews) March 25, 2026