Мелания Тръмп представи хуманоиден робот, говорещ на украински, но не и на руски (ВИДЕО)

26 март 2026, 18:57 часа 413 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Първата дама на САЩ Мелания Тръмп представи в Белия дом хуманоидния робот Figure 3. Демонстрацията се състоя вчера, 25 март, на срещата на върха "Да отгледаме бъдещето заедно", посветена на образованието и безопасността на децата в областта на изкуствения интелект. 

Мелания Тръмп заяви, че това е първият американски хуманоиден гост в Белия дом като добави, че такива роботи могат да станат част от училищното образование, помагайки на децата да учат в процеса на игра. 

Роботът поздрави гостите на 11 езика като интересното е, че сред тях бе украинският, но не и руският:

  • английски
  • испански
  • френски
  • португалски
  • арабски
  • японски
  • иврит
  • словенски
  • украински
  • грузински
  • бенгалски

 

Елена Страхилова Отговорен редактор
