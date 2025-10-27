Никой бизнес не е твърде малък за кибератака: как компаниите могат да се защитят

Yettel събра над 300 представители на бизнеса в серия от събития за киберсигурност

През април британският търговец на дребно Marks & Spencer става жертва на целенасочена кибератака, довела до загуби от 400 милиона долара от онлайн продажби. Няколко месеца по-късно, на другия край на света, кибератака принуждава японския пивоварен гигант Asahi Group да спре производството в местните си фабрики. Примери не липсват и у нас – не толкова мащабни, но все така критични за бизнеса. Един от последните случаи е на хотел в Банско, който губи хиляди левове, след като рансъмуер атака блокира системата му за резервации.

„Никой бизнес не е твърде малък, за да бъде атакуван. Затова киберсигурността се превръща във все по-важен стратегически приоритет за всяка компания – независимо от бранша и размера ѝ“, коментира Тихомир Баналиев, мениджър „Бизнес решения“ в Yettel.

През последните два месеца телекомът проведе серия от пет събития, посветени именно на тази тема. Под надслов „Киберустойчивост в действие“ те събраха над 300 представители на бизнеса в градовете София, Пловдив, Русе, Стара Загора и Велико Търново. Сред лекторите бяха и представители на водещи компании в сферата като Mnemonica, Check Point и Trend Micro, с които телекомът си партнира в разработването на решения в областта на киберзащитата.

Дигитализацията на бизнеса и активното навлизане на цифровите технологии са сред основните фактори, които налагат засилени мерки за киберсигурност, посочи Баналиев. Той подчерта, че устойчивостта в дигитална среда изисква не само проактивна киберзащита, но и надеждни технологии, план за непрекъсваемост на бизнеса, обучени служители и ясни процедури в случай на инциденти.

Новата реалност обаче не се изчерпва само с нуждата от засилени мерки, а идва и с по-строги регулации. Мениджърът „Бизнес решения“ в телекома акцентира върху европейската директива за мрежова и информационна сигурност NIS (Network and Information Security Directive) и по-конкретно, нейната обновена версия NIS2.

Характерно за NIS2 е, че тя значително разширява обхвата си – до общо 18 сектора, сред които ИКТ, транспорт, здравеопазване, производство на храни и други. Наред с това, се затягат изискванията за сигурност и контрол, като се въвеждат и сериозни санкции – те могат да достигнат до 10 млн. евро или 2% от оборота, като включително могат да засегнат и висшия мениджмънт.

Тихомир Баналиев подчерта, че именно тази нова реалност, съпътствана от по-високи изисквания, но и по-големи рискове, изисква бизнесът да постави киберсигурността сред своите приоритети. По време на събитията той представи и конкретните решения, които Yettel предлага в тази посока.

Тихомир Баналиев, мениджър „Бизнес решения“ в Yettel

Най-новото е платформа за обучение по киберсигурност, която телекомът представи през лятото тази година. Тя предоставя на компаниите възможност да обучават своите служители по широк спектър от теми – от това как да разпознават фишинг атаки до правилната реакция при киберзаплаха.

По време на събитията бяха демонстрирани и други бизнес услуги. Сред тях е Next Generation Firewall – последно поколение „защитна стена“, която осигурява цялостна защита, като сканира целия входящ и изходящ трафик, както и облачно-базираната услуга Smart Drive, която осигурява автоматичен бекъп и надеждно съхранение на ключова бизнес информация.

Допълвайки портфолиото си, Yettel предлага и SD-WAN, която защитава и управлява мрежовата инфраструктура, както и Trend Micro EDR/XDR – централизирана платформа, която извършва мониторинг и защита на крайни устройства, мейли, сървъри, облачна инфраструктура, мрежа и други.

„Пазим мрежата и устройствата, пазим критичната информация и помагаме на компаниите да обучат служителите си, които на практика са най-силната защита срещу кибератаки“, обобщи Тихомир Баналиев, подчертавайки, че именно по този начин Yettel предлага на бизнеса едни от най-важните и необходими решения в областта на киберсигурността.