Нов смартфон за лятото, първа вноска през септември

Yettel предлага избрани устройства без вноски през първите три месеца и с допълнителните предимства на Смартфон Вселена

Лятото е сезонът, в който очакваме повече от телефона си – по-добри снимки, по-издръжлива батерия, повече памет и надеждност през целия ден. Той е с нас буквално навсякъде – на плажа, в планината, по време на дългите пътувания и вечерите с приятели. С него снимаме залези, записваме видеа от приключенията си, слушаме любимата музика на път към морето и следим спортните си активности, докато трупаме крачки по крайбрежните алеи или покоряваме нови маршрути.

Точно затова началото на сезона често е и най-добрият момент за нов смартфон или смартчасовник. А тази година Yettel прави решението още по-лесно със своята кампания - през целия юни избрани устройства могат да бъдат взети с 0 евро / 0 лева вноска за първите три месеца. Така юни, юли и август остават свободни за почивка, пътувания и летни преживявания, а първите вноски започват едва през септември.

Освен отложените вноски клиентите получават и предимствата на „Смартфон Вселена” – пакет от услуги, който се грижи за устройството и след покупката. Той включва до 4 години гаранция за смартфони с избрани планове Total Unlimited, удължена 3-годишна гаранция за смартчасовници, сертифициран сервиз и допълнителни услуги за поддръжка на устройството след покупката.

Сред акцентите в кампанията е MOTOROLA Edge 70 5G – смартфон, който съчетава елегантен дизайн с впечатляващи възможности за снимки, забавление и работа в движение. Устройството разполага с ярък 6,67-инчов Extreme AMOLED дисплей с честота на опресняване 120 Hz и пикова яркост до 4500 нита, което го прави удобен за използване дори под силното лятно слънце. На разположение са още мощният процесор Snapdragon 7 Gen 4, цели 12 GB RAM и 512 GB памет за снимки, видеа и приложения. Тройната камера с 50 MP основен сензор и 50 MP селфи камера са готови да уловят всеки летен спомен, а защитата IP68/IP69 осигурява допълнително спокойствие при използване край басейна, на плажа или по време на активни приключения сред природата.

За онези, които търсят максимално добра стойност срещу вложените средства, XIAOMI Redmi Note 15 е предложение, което трудно остава незабелязано. Смартфонът разполага с голям 6,77-инчов AMOLED дисплей с честота на опресняване 120 Hz и яркост до 3200 нита, което го прави отличен избор за гледане на съдържание и използване на открито през лятото. Основната камера с впечатляваща резолюция от 108 MP е готова да улови всеки детайл от ваканционните моменти, а батерията с капацитет 6000 mAh осигурява спокойствие дори при дълги дни далеч от зарядното. Допълнителните AI функции за редактиране на снимки позволяват лесно премахване на нежелани обекти, отражения и други дребни несъвършенства, така че спомените от ваканцията да изглеждат още по-впечатляващо.

Ако топлите месеци за теб означават много снимки, пътувания и желание да разполагаш с най-добрите мобилни технологии, HUAWEI Pura 80 Pro определено заслужава внимание. Флагманският модел впечатлява с премиум дизайн, голям 6,8-инчов OLED дисплей с 120 Hz опресняване и яркост до 3000 нита, както и с усъвършенствана система от четири камери, създадена за улавяне на детайлни кадри както през деня, така и след залез слънце. На разположение са още 512 GB памет, 12 GB RAM, бързо и безжично зареждане, както и висока устойчивост на вода и прах по стандарт IP68/IP69. Всичко това превръща Pura 80 Pro в отличен избор за летните приключения, независимо дали снимаш красиви пейзажи, споделяш съдържание в социалните мрежи или просто искаш смартфон, който не прави компромиси с възможностите си.

Лятото е сезонът на движението и именно тук HUAWEI Watch Fit 5 Pro показва най-силните си страни. Лекият и елегантен смартчасовник разполага с ярък AMOLED дисплей, сапфирено защитно стъкло и батерия, която издържа до 10 дни с едно зареждане. Той следи тренировките, съня, нивата на стрес, кислорода в кръвта и дори предлага ЕКГ функция, което го превръща в полезен спътник както за спорт, така и за ежедневието. Благодарение на вградения GPS и възможността за Bluetooth разговори, много от дейностите могат да бъдат извършвани директно от китката. Допълнителен бонус е, че в рамките на кампанията часовникът се предлага в комплект с безжичните слушалки HUAWEI FreeBuds SE 4 – комбинация, която е готова за сутрешно бягане, тренировка във фитнеса или просто за любимия плейлист по време на лятната почивка.

За тези, които търсят стилен, лек и по-достъпен смартчасовник за активното лято, HUAWEI Watch Fit 5 е отличен избор. Моделът впечатлява с елегантен дизайн, тегло от едва 27 грама и ярък AMOLED дисплей, който остава лесен за разчитане дори на открито. Часовникът проследява сърдечния ритъм, съня, нивата на стрес и кислорода в кръвта, предлага ЕКГ функция, GPS и възможност за Bluetooth разговори директно от китката. Батерията издържа до 10 дни с едно зареждане, което го прави практично решение за активното ежедневие. Допълнителен плюс отново е включеният в комплекта чифт безжични слушалки HUAWEI FreeBuds SE 4, които допълват перфектно преживяването по време на спорт, разходки или заслужена почивка край морето.

Лятната кампания на Yettel идва в точния момент – с възможност да се сдобиете с нов смартфон или смартчасовник още днес, а плащанията да започнат след края на активния летен сезон. Добавете към това предимствата на Смартфон Вселена, удължената гаранция и допълнителната грижа за устройството, и получавате не само нови технологии, а и повече спокойствие след покупката.