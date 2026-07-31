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За по-малко от 4 години: OpenAI вече има 1 млрд. активни потребители

31 юли 2026, 20:55 часа 1124 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
За по-малко от 4 години: OpenAI вече има 1 млрд. активни потребители

OpenAI обяви, че е преминала символичния праг от 1 милиард активни потребители по-малко от четири години след пускането на популярния чатбот ChatGPT. „Нашите модели вече достигат до над един милиард активни потребители и повече от два милиона бизнеса. С нарастването на доверието в технологията хората я използват все по-задълбочено“, заяви компанията в публикация в своя блог.

Според няколко американски медии базираната в Сан Франциско компания първоначално е очаквала да достигне този праг по-рано тази година, след като в края на февруари отчете 900 милиона седмично активни потребители, но засилената конкуренция от страна на съперниците ѝ е забавила темпа.

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OpenAI е основана през 2015 г., но пусна първия си потребителски продукт – ChatGPT – едва през ноември 2022 г., предаде АФП. За сравнение, Facebook достигна 1 милиард потребители шест години след пускането на своята социална мрежа. Броят, посочен от OpenAI, включва всички нейни платформи за изкуствен интелект – основно ChatGPT, но също така Codex, моделът за програмиране с помощта на изкуствен интелект, както и ChatGPT Work – платформа, която позволява достъп до други външни приложения.

Бизнес клиентите, които носят по-високи приходи и по-голяма печалба на потребител, се превърнаха в приоритет за OpenAI в края на 2025 г. Оттогава компанията е успяла да съкрати част от разликата с основния си конкурент Anthropic, който се фокусира именно върху този сегмент.,

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Появата на AI агенти – системи, които изпълняват задачи по заявка, оценяват резултатите си и се усъвършенстват автономно – доведе до рязко нарастване на търсенето на изчислителна мощност и повиши разходите за бизнеса и разработчиците. За да ограничат тези разходи, много компании вече се насочват към по-малко сложни модели от най-модерните системи на OpenAI и Anthropic, включително модели с отворен код, особено разработени в Китай.

В началото на юли OpenAI представи три версии на новия си модел GPT-5.6, включително „нискобюджетна“ версия Luna, която струва една пета от цената на най-мощния модел Sol, пише БГНЕС. Пазарът обаче се развива толкова бързо, че на 30 юли компанията направи още една стъпка – намали цената на Luna с 80%, което го нареди сред най-достъпните напреднали модели, включително разработените в Китай.

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Изкуствен интелект потребители Open AI ChatGPT
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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