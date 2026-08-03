Европейският шампион на България тръгва на защита на титлата си с още 5 атлети в Бирмингам

Шестима състезатели ще представят България на Европейското първенство по лека атлетика. Шампионатът на Стария континент ще се проведе от 10 до 16 август в английския град Бирмингам. Страната ни ще разчита на най-добрите си участници в пет различни дисциплини. Родният състав за предстоящото първенство бе обявен от Българската федерация по лека атлетика. Общо 1645 атлети (840 мъже и 805 жени) са заявили участие в отделните дисциплини на Европейското първенство в Бирмингам.

Шестима атлети ще представят България на Европейското в Бирмингам

Атлет №1 на България и действащ европейски шампион от зимата Божидар Саръбоюков несъмнено е голямата звезда в състава. Най-добрият ни състезател в скока на дължина влиза в ожесточена битка за медалите в Бирмингам, след като преди няколко месеца грабна златото на шампионата на закрито в Апелдоорн. Сега конкуренцията е още по-подготвена и със сигурност всеки сантиметър ще бъде от значение при разпределението на отличията. Най-бързият българин през новия век Христо Илиев пък ще се бори за призовите позиции в спринта на 100 метра. От началото на сезона възпитаникът на Валя Демирева демонстрира отлична форма и се надява да покаже най-доброто от себе си именно в Бирмингам, както и най-накрая да подобри националния рекорд от 10.13 секунди на Петър Петров.

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Дамският състав на България:

В тройния скок при жените България ще разчита на двете си най-добри състезателки през последните години. Става въпрос за Габриела Петрова и Александра Начева, които ще се опитат да развалят сметките на фаворитките. Видинчанката Кристен Радуканова ще направи своя дебют на подобен форум. 26-годишната атлетка, която през този сезон се подготвяше в Италия, ще участва на 200 метра. Маринела Нинева е последната представителка на България в Бирмингам. Тя ще се включи в маратона.

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