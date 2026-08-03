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"Титлата на Левски е без аналог в световната история!": Провалената реч на Наско Сираков след триумфа в Първа лига

03 август 2026, 10:20 часа 1020 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Титлата на Левски е без аналог в световната история!": Провалената реч на Наско Сираков след триумфа в Първа лига

Преди няколко месеца Хулио Веласкес изведе Левски до първата му титла в Първа лига от 17 години насам. След многобройни неуспешни опити "сините" отново се върнаха на върха, а в момента продължават да пишат новата си история на европейската сцена. Междувременно стана ясно, че по високите етажи на "Герена" ще настъпи сериозна промяна. Мажоритарният собственик на клуба Наско Сираков ще предаде цялата власт в ръцете на Атанас Бостанджиев, но все пак ще остане като почетен президент.

Речта, която Наско Сираков така и не изрече

Това стана ясно от от публикуваната покана за Общото събрание, което ще се състои на 14 септември, петък от 10:00 часа. На фона на тази новина, директорът по комуникации на "сините" Климент Йончев се върна няколко месеца назад към триумфа на отбора и една специална вечер. Въпреки че Лудогорец се опита да помрачи празника на Левски с победата си, "Герена" избухна в празненства след края на мача на 9 май. Президентът на БФС Георги Иванов връчи титлата на бившия си отбор, а феновете не издържаха и нахлуха на терена, за да отпразнуват този успех.

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Наско Сираков и Атанас Бостанджиев

Преди феновете да залеят терена се видя, че Наско Сираков носи папка и очевидно имаше какво да каже. Той обаче така и не я отвори. Сега Йончев публикува в профила си в социалните мрежи речта, която Сираков не успя да прочете в онази вечер. Тогава той е трябвало да представи и Бостанджиев, но обстоятелствата на "Герена" промениха хода на събитията.

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"Това, което направихме е без аналог в световната история. Левски оцеля благодарение на всички вас! Левски спечели титлата, благодарение на всички вас! Благодаря за доверието и за търпението. Бих искал да поканя до мен г-н Мило Борисов, когото смея да нарека мой приятел. И за финал - да приветстваме г-н Атанас Бостанджиев, с когото заедно ще отворим нова страница в историята на Левски." Държах микрофона в ръка, докато гледах как хиляди хора, обезумели от щастие, заливат терена, защото мечтата им се сбъдваше на метри от тях. Притегателната сила в такъв момент е с мащаба на природна стихия. Погледнахме се - "Няма как да говоря тук." - И листчето отиде в архива", написа Йончев.

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Наско Сираков Левски Климент Йончев
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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