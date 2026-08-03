Президентът на Словения катастрофира след почивката си в Хърватия

Словенският президент Наташа Пирц Мусар е претърпяла автомобилна катастрофа в петък, докато се връщала от почивка в Хърватия. Тя е получила леки наранявания и след като е била настанена в болница за наблюдение като предпазна мярка, в събота е освободена за домашни грижи, съобщава хърватската "Индекс", позовавайки се на N1. От канцеларията на президента съобщиха, че Пирц Мусар е благодарила на всички служби за спешна помощ, особено на персонала на болницата в Изола.

Колко автомобила са участвали в катастрофата?

Инцидентът е станал в тунела Кастелец, докато президентът е пътувал за официално събитие в Коменда.

Там тя е трябвало да участва като почетен патрон в старта на тридневно колоездачно събитие в чест на словенския колоездач Тадей Погачар, неотдавнашния победител в Тур дьо Франс.

Полицейското управление в Копер потвърди, че инцидентът е станал в петък в 16:57 ч. на магистралата в посока Любляна. Участвали са два служебни полицейски автомобила, ескортиращи защитено лице. Според първоначалната информация, двама души са ранени. Единият е получил леки наранявания, другият е тежко. И двамата са транспортирани в болницата в Изола. Самоличността на тежко ранения не е разкрита.

Тунелът „Кастелец“ беше затворен за движение до 20:19 ч. за разследване и намеса на службите за спешна помощ. Полицията добави, че разследването на причините за инцидента продължава и че е уведомена компетентната Специализирана държавна прокуратура. ОЩЕ: Писмо до президента на Словения заради България и Северна Македония: Не става въпрос за двустранен спор*