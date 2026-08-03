Перфектната работа съществува: Включва автобус и много кучета (ВИДЕО)

Ако някога сте се чудили дали по света съществува перфектната работа, отговорът е ДА и включва автобус и много кучета. Кой е късметлията, който е щастлив всеки ден на работното си място? И как и защо се стига до професия, в която няма конкуренция, но няма и бърнаут? Всички тези отговори получаваме от първо лице - Шарън Телфорд, щастливката, която вози кучета с автобус в Лийдс.

Прочетете нейния разказ, публикуван в "The Guardian". "От 25 години съм шофьор на автобус. Преди това работех в продажбите на инженерна техника и често пътувах, но това стана невъзможно, след като се родиха малките ми деца. Возех децата си в детски центрове с меки играчки и си помислих: "Бих могла да управлявам такова място". През 1995 г. отворих собствен център във викторианска търговска галерия в Отли, Западен Йоркшир. Беше чудесно, защото дъщерите ми можеха да идват с мен. Тогава един клиент ми разказа за "игралните автобуси" – преустроени превозни средства, превърнати в детски центрове с пързалки, басейни с топки и съоръжения за катерене. Идеята ми хареса.

Отидох на изложение, за да разгледам няколко, и купих двуетажен автобус, който вече беше преустроен. Чичо ми го докара до вкъщи, защото аз не можех. Трябваше да се науча бързо, тъй като беше паркиран пред къщата ми. Нямаше сервоуправление и имаше ръчна спирачка с тресчотка. Повръщах по време на първия си урок, защото бях толкова уплашена, но шофирането му скоро ми стана втора природа. Издържах изпита си в рамките на шест месеца.

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Много ми харесваше да работя с автобуса. Карах го до различни места за игри и всеки ден срещах различни хора. В крайна сметка се отказах от центъра за игри и се съсредоточих върху това да возя с автобуса на сватби, кръщенета и рождени дни.

През април 2025 г., след 25 години, продадох автобуса си. Търсех нещо друго, с което да се занимавам, и забелязах обява за работа, в която се търсеха шофьори за нова автобусна линия. В нея се посочваше, че кандидатите трябва да обичат животните, защото пътниците ще бъдат кучета. Бях заинтригувана.

Да возиш най-сладките пътници

Обадих се на Лаура Мохан, която стартираше "Били’s Bus", за да разбера повече. Тя ми обясни, че автобусът – кръстен на нейния кавапу, Били – ще събира кучетата и ще ги закарва в частния ѝ парк за кучета, за да се разходят, когато собствениците им не могат сами да ги разходят.

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Обичам животните. Винаги съм имала кучета – имам спасено уипетче – а също и котки и коне. Първата ми мисъл беше, че автобусът е луда идея, но звучеше забавно. Лаура ми напомни за мен самата, когато стартирах моя "игрален автобус". След интервю и пробен работен ден започнах да карам през октомври 2025 г. Беше страхотно – хората се усмихват и махат с ръка, когато видят жълт автобус, пълен с кучета.

В началото просто карах автобуса. Сега освен това наблюдавам кучетата на терен. Денят ми започва с проверка на превозното средство в 10:00 ч., след което вземам пътниците ни. Обслужваме радиус от 10 мили около Лийдс. Можем да вземем до 15 кучета на борда. Автобусът е адаптиран – седалките са премахнати и всяко куче седи в собствена повдигната кабина с предпазни колани, шлейки и купички за вода, откъдето се вижда навън през прозореца. Всички кучета преминават през пробен период, за да се уверим, че са подходящи за услугата и се разбират помежду си. В задната част има хора, които разговарят с тях и ги успокояват. Съотношението е един човек на шест кучета.

Всички кучета обожават автобуса и знаят рутината. Веднага щом завием по определен път и пресечем решетката за добитък, те започват да лаят. Не могат да дочакат да стигнат до полето. Работила съм с деца в продължение на години, така че шумът не ме притеснява.

Закачаме специален тунел отстрани на автобуса, за да изведем кучетата на полето. Те тичат на воля или си играят на люлките, люлката и батута, за които просто полудяват. Оставаме за няколко часа, преди да се приберем вкъщи. Отново в автобуса кучетата получават лакомства и "пупучино". Обикновено са тихи на връщане – знаеш, че си свършил добра работа, ако са изтощени.

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Някои от тях имат любимо място в автобуса. Една пуделка изпада в истерия, ако друго куче седне на мястото ѝ на първия ред. Тя стои там и лае по тях, затова обикновено ѝ позволяваме да седи там. Обожавам работата си – тя е толкова радостна и изобщо не ми се струва като работа. Някои от кучетата могат да бъдат малко резервирани в началото, но когато се отпуснат и вземат лакомство от теб, това ти доставя истинско удоволствие.", разказва Шарън Телфорд.