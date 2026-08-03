Тайни разговори: Муцунски лобира срещу България, страх го е от провал

В интервю за MIA македонският външен министър Тимчо Муцунски заявява, че се водят разговори „далеч от общественото внимание“ за разблокиране на европейския път на Македония, но отбелязва, че не може да разкрие съдържанието им, тъй като това би ги обрекло на провал, предаде infomax.mk. Интервюто му е продължение на думите му отпреди седмица,когато говореше за "положителен импулс" за европейската интеграция на страната.

"ЕС високо цени стратегическата ни ангажираност ние сме държава, която напълно съгласува действията си с Общата външна политика и политика на сигурност, първата в региона, подписала споразумение за партньорство в областта на отбраната и сигурността с ЕС, и страна, която ясно знае накъде е насочена външната ѝ политика. Предизвикателството по отношение на България обаче остава", посочва още Муцунски. Той определя това като изкуствено създаден проблем. ОЩЕ: "Положителен импулс": Муцунски обяви новини за България

Отстъпление от ЕС

Що се отнася до твърдението на опозицията, че страната бележи отстъпление по европейския си път, Муцунски разглежда въпроса в два аспекта. Първият, по думите му, е, че държавата постига напредък в реформите, докато вторият е, че предизвикателството с България – което е било изкуствено създадено – продължава да съществува. ОЩЕ: Андрей Ковачев към Мицкоски и Муцунски: Престанете да търсите „магически“ гаранции - изпълнете договореното