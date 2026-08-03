Русия събира "оцелелите" украински дронове и ги ползва за провокации в Европа: Трупат се все повече данни (СНИМКИ)

Русия вероятно е започнала да използва "пленени" украински дронове с голям обсег на действие за организиране на провокации, съобщи на 1 август украинското отбранително издание Militarnyi. Оценката се основава на видеозапис от украински дрон прехващач, публикуван от Серхий „Флаш“ Бескрестнов - съветник на украинския президент по въпросите на развитието на отбранителните технологии. В коментара си към кадрите авторите на Militarnyi посочват, че силуетът на безпилотния апарат - включително пропорциите на правото му крило и формата на фюзелажа - съответства на характеристиките на украинските серии FP-1 и FP-2.

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Инцидент в Молдова и думи на полски министър повдигат въпроси

В подкрепа на тази оценка е посочен инцидент в Молдова на 8 юни, когато по време на масирана руска атака срещу Украйна дрон навлезе на молдовска територия и се взриви близо до село Лопатна в окръг Орхей. Министерството на външните работи на Молдова заяви, че дронът най-вероятно е бил от украински произход, докато украинският външен министър Андрий Сибиха заяви, че е бил руски.

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Изданието се позовава и на предупреждението на полския министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш, който през юли заяви, че Русия е заловила значителен брой украински дронове и може да ги използва за операции под „фалшив флаг“.

Той посочи, че такива дронове могат да бъдат използвани за провокации срещу Полша и други държави членки на НАТО, за да се създаде впечатлението за украинска атака и да се засили политическото напрежение сред съюзниците.

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Русия събира оцелелите украински дронове

Руските сили вероятно са се сдобили с тези дронове, след като те са били принудени да кацнат поради смущения, причинени от електронна война, или са се разбили поради технически неизправности. След това частично запазените корпуси вероятно са били извадени, ремонтирани, препрограмирани или подложени на обратно инженерство с цел производството на копия.

Коментирайки оценката на Militarnyi - изданието, което е официоз на украинската армия - Бескрестнов заяви, че Русия наистина събира оцелелите украински дронове, ремонтира ги и ги подготвя за бъдещи провокации. „Има ли някой, който наистина смята, че мистериозните дронове над Европа са били (и ще бъдат) Supercam и „Орлан“ със звезди на крилата си?“, написа той в публикация в Telegram, като се позова на руските серии разузнавателни и целеуказващи дронове.

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Също така заяви, че е важно международната общност да разбере тази динамика - по този начин се развива съвременната хибридна война.

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Заплахата от руски провокации в Европа

Полковник Павел Шота, ръководител на полската Агенция за външно разузнаване, заяви публично на 28 юни, че Русия е готова да изпрати „малки зелени човечета“ на територията на балтийските държави. Според Шота руският диктатор Владимир Путин е заложник на собствената си неспособност да обяви победа, което позволява на Москва да продължи да воюва в Украйна още няколко години, като едновременно с това провежда хибридни атаки срещу източния фланг на НАТО.

Министерството на отбраната на Литва даде различна оценка на 29 юни, като заяви пред литовската телевизия LRT, че към момента няма обективни признаци, че Русия подготвя мащабна военна атака срещу балтийските държави.

Британският вестник The Telegraph съобщи на 3 юли, позовавайки се на източници, близки до полския президент Карол Навроцки, че САЩ са предупредили Варшава за следното: Москва подготвя въоръжена провокация на полска територия. Според информацията такива действия биха могли да бъдат предприети от руския ексклав Калининград или от Беларус и да варират от ракетни удари и удари с дронове до директно преминаване на границата от руски войски.

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Украинският политически анализатор Петро Олещук заяви на 4 юли в ефира на „Радио NV“, че според американското разузнаване руските провокации могат да започнат в рамките на няколко месеца. Той посочи, цитиран от NV.ua, че Полша все още не е напълно подготвена за такъв сценарий, като изтъкна, че поляците са се колебаели да извлекат пълноценни поуки от опита на Украйна.

Полският външен министър Радослав Сикорски заяви на 15 юли, че Русия може би подготвя операция под фалшив флаг, като използва украински дронове.

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