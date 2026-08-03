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10-часова акция в Пирин: Спасиха ранена туристка там, където хеликоптер не успя да кацне (СНИМКИ)

03 август 2026, 11:00 часа 698 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook.com/Планинска Спасителна Служба - отряд Сандански
10-часова акция в Пирин: Спасиха ранена туристка там, където хеликоптер не успя да кацне (СНИМКИ)

От Планинския спасителен отряд в Сандански са осъществили успешно изключително тежка акция - извели са безопасно жена със счупен глезен от труднодостъпен район в Пирин, съобщиха във Facebook страницата си от отряда. Операцията е продължила над 10 часа и е преминала при тежки условия във високата планина. Пострадалата туристка е намерена на малката планинска седловина между връх Зъбът и Яловарника.

Хеликоптер два пъти не е успял да кацне

Сигналът на телефон 112 е подаден в късния следобед на 1 август. След получаването му незабавно е сформиран екип от ПСС – Сандански. Извикан е и хеликоптер, но - за съжаление - след 2 неуспешни опита за кацане, той не е успял заради изключително трудния терен. Така е продължила само наземна акция.

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В акцията са участвали четирима планински спасители, един стажант спасител и трима доброволци. Екипът е достигнал до пострадалата късно вечерта. На място ѝ е оказана необходимата първа помощ, след това е била обездвижена и поставена в специализирана транспортна количка.

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Най-тежката част от операцията е било транспортирането ѝ през сложен високопланински терен. Заради лошия терен евакуацията е била насочена към хижа „Пирин". Помощ са оказали и от пожарната - за финалния етап на акцията е осигурен транспорт с бус на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Сандански.

Акцията е приключила около 5 ч. сутринта. След дълги часове усилия пострадалата жена е изведена безопасно от планината.

Снимки: Facebook.com/Планинска Спасителна Служба - отряд Сандански

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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