Нова революция: Мъск изстрелва центрове за данни в Космоса (СНИМКА)

Милиардерът Илон Мъск представи концепция за сателити с мощност около 100 kW и тегло до един тон. Starship може да изстреля десетки от тях в орбита с един полет. Всеки сателит би генерирал приблизително толкова енергия, колкото Международната космическа станция - и няколко пъти повече от настоящите сателити Starlink. Още: Мъск с космическо обещание: Строи градове на Луната и Марс
И ново производство на чипове
🚀 Musk is launching data centers into space — is this a revolution?— NEXTA (@nexta_tv) March 23, 2026
Elon Musk unveiled a concept of satellites with around 100 kW of power and weighing up to a ton. Starship could launch dozens of them into orbit in a single flight.
Each unit would generate roughly as much…
В същото време SpaceX планира да изгради собствено съоръжение за производство на чипове с пълен производствен цикъл - от литография до опаковане. Мащабът е до теравати изчислителна мощност годишно. По същество това сочи към орбитални центрове за данни, захранвани от слънчева енергия.
Следващата стъпка в технологиите - или най-амбициозният проект досега или нова революция? Предстои да разберем.
