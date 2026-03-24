Лайфстайл:

Нова революция: Мъск изстрелва центрове за данни в Космоса (СНИМКА)

24 март 2026, 6:19 часа 493 прочитания 0 коментара
Милиардерът Илон Мъск представи концепция за сателити с мощност около 100 kW и тегло до един тон. Starship може да изстреля десетки от тях в орбита с един полет. Всеки сателит би генерирал приблизително толкова енергия, колкото Международната космическа станция - и няколко пъти повече от настоящите сателити Starlink. Още: Мъск с космическо обещание: Строи градове на Луната и Марс

И ново производство на чипове

В същото време SpaceX планира да изгради собствено съоръжение за производство на чипове с пълен производствен цикъл - от литография до опаковане. Мащабът е до теравати изчислителна мощност годишно. По същество това сочи към орбитални центрове за данни, захранвани от слънчева енергия.

Следващата стъпка в технологиите - или най-амбициозният проект досега или нова революция? Предстои да разберем. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов Отговорен редактор
Илон Мъск Starlink Space X
Още от Технологии
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес