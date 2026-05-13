Yettel стартира продажбите на новите HONOR 600 и HONOR 600 Pro със специални отстъпки и бонус слушалки

Новите смартфони HONOR 600 и HONOR 600 Pro вече могат да бъдат открити в търговската мрежа на Yettel, а за старта на продажбите операторът подготвя и специална промоционална кампания. До 4 юни клиентите ще могат да комбинират новите модели с допълнителна отстъпка от 100.00 EUR / 195.58 лв., безжични слушалки HONOR Choice Earbuds Clip Active и пакет от AI услуги и защити.

Серията HONOR 600 идва с амбицията да направи част от най-интересните AI възможности още по-достъпни за потребителите. Освен на висока производителност, моделите залагат и на инструменти, които улесняват създаването и редактирането на съдържание, обработката на снимки и ежедневните задачи. Сред акцентите са AI функции за генериране на видео от снимки, усъвършенствана обработка на кадри и редакция чрез текстови команди.

Всички клиенти, активирали своя HONOR 600 или HONOR 600 Pro до 31 юли 2026 г., ще получат достъп до услугата Image-to-Video 2.0 Cloud Service за 76 дни, която позволява генериране на кратки AI видеа директно от снимки до 10 пъти дневно. Допълнително, за устройствата, активирани до 25 ноември 2026 г., е включен и тримесечен достъп до Google AI Pro, даващ възможност за използване на разширени AI инструменти и функции.

Част от пакета е и 12-месечната премиум защита HONOR Care+, която покрива дисплея и задния панел на смартфона като отделни компоненти. Услугата се активира автоматично още при първоначалното активиране на телефона (до 30 април 2027 г.), без необходимост от допълнителна регистрация. При евентуална нужда от сервизно обслужване не се дължи сервизна такса, а потребителите могат да получат съдействие и допълнителна информация чрез официалния имейл за поддръжка на HONOR в България.

Серията HONOR 600 разполага с 200MP основна камера, разработена с фокус върху нощната фотография и по-доброто улавяне на детайли при слаба светлина. HONOR използва комбинация от голям сензор, AI алгоритми и подобрена стабилизация, за да осигури по-ясни кадри вечер, по-естествени цветове и по-добър динамичен обхват. При HONOR 600 Pro потребителите получават и перископна телефото камера с оптично увеличение за по-сериозен зуум при снимки от разстояние.

Друг ключов е батерията. Двата модела използват батерия с капацитет 6400 mAh, която според компанията е сред най-големите в този клас. В комбинация с AI оптимизация на енергията това позволява по-дълга работа с едно зареждане дори при интензивна употреба. Поддържа се и 80W бързо зареждане, а Pro версията предлага и безжично зареждане.

Под капака HONOR 600 използва Snapdragon 7 Gen 4, докато Pro версията е оборудвана с по-мощния Snapdragon 8 Elite, насочен към потребители, които искат максимална производителност при игри, обработка на снимки и работа с AI функции. Компанията поставя сериозен акцент и върху интеграцията с устройства на Apple, като серията предлага по-лесно споделяне на файлове и синхронизация между смартфона, iPhone и Mac.

При дизайна HONOR залага на по-премиум усещане с тънък профил, метална рамка и изключително тънки рамки около дисплея. Смартфоните разполагат с 6,57-инчов AMOLED дисплей с честота на опресняване до 120Hz и висока пикова яркост, което помага за по-добра видимост дори при силна слънчева светлина. Освен това устройствата предлагат защита срещу вода и прах по стандартите IP68 и IP69.

Клиентите, избрали новите HONOR 600 и HONOR 600 Pro от Yettel, ще могат да се възползват и от предимствата на платформата „Смартфон Вселена“. Тя включва допълнителни услуги и грижа за устройството след покупката, сред които 3-годишна гаранция без допълнително заплащане, достъп до сертифициран Yettel сервиз, възможност за допълнителна застраховка „Смартфон протект“, както и услугата „Смартфон диагностика“, която позволява проверка на техническото състояние на устройството с цел по-дълъг живот и по-спокойна употреба. Част от екосистемата са още гъвкавите лизингови възможности, разнообразието от аксесоари и програмата „Рециклирай и спести“, чрез която потребителите могат да върнат старо устройство и да получат отстъпка за ново.