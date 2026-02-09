Оставката на Румен Радев:

Мъск с космическо обещание: Строи градове на Луната и Марс

Милиардерът Илон Мъск обеща да построи градове на Луната и Марс. Амбицията му един ден да засели Марс изглежда е отстъпила на заден план пред една доста по-близка и по-постижима цел – изпращането на хора да живеят на Луната. В изявление в "X" той заяви, че неговата компания SpaceX вече е изместила приоритетите си към изграждането на "град на Луната", твърдейки, че това може да бъде постигнато за по-малко от десетилетие, в сравнение с повече от 20 години за подобен план на Марс.

"Основният приоритет е осигуряването на бъдещето на цивилизацията, а Луната е по-бърза", каза той. "Възможно е да се пътува до Марс само когато планетите се подравняват на всеки 26 месеца, докато ние можем да изстрелваме до Луната на всеки 10 дни", обясни той.

"Мисията на SpaceX остава същата — да разшири съзнанието и живота, каквито го познаваме, отвъд Земята, до звездите", казва милиардерът.

Мъск заяви, че компанията остава ангажирана с изграждането на град на Марс и ще започне да го прави след около пет до седем години.

Виолета Иванова
