Огромен стелт дрон: Китай прави изумителни неща в авиацията (ВИДЕО)

Първи кадри, най-вероятно от първия стелт дрон на Китай, вече обикалят социалните мрежи. Става въпрос за безпилотния летателен апарат GJ-X UCAV, чийто размах на крилата надхвърля 42 метра.

Сателитни снимки от септември, 2025 година, показаха за пръв път дрона и изглежда сега има видеокадри с него или минимум с дрон, който е много подобен, коментира TWZ. Китай разработва поне още един дрон, който като форма е подобен на GJ-X UCAV.

От кадрите може да се направи заключение, че дронът е контрастно боядисан – т.е. форма на камуфлаж. Техниката е добре позната – тя пречи да има точно визуално разпознаване на машината.

Още: Нов китайски дрон съперничи по големина на емблематичен бомбардировач на САЩ (СНИМКИ)

NEW: China is testing its large unmanned stealth bomber, likely the GJ-X UCAV.



The drone’s wingspan reportedly exceeds 42 m. pic.twitter.com/IKSdQVV9Fc — Clash Report (@clashreport) October 19, 2025

Все още няма яснота какво е предназначението на този огромен дрон. Според някои източници, това е машина за кинетични операции. Други твърдят, че е буквално бомбардировач. Възможно е и да е разузнавателен дрон, с много голям обсег.

GJ-X е само едно от зашеметяващия набор от разработки на стелт бойни машини през последната година в Китай. Другите най-ярки примери са огромния стелт тактически самолет J-36 и изтребителя J-XDS. „Скоростта, с която Китай се движи сега, когато става въпрос за разработване на съвременни бойни самолети, е наистина зашеметяваща и това е само това, което ни е позволено да видим - много повече се случва в сянка“, коментират от TWZ.

Още: Китай показа за пръв път стелт изтребител от последно поколение (ВИДЕО)

ЗАГЛАВНА СНИМКА: Архив