Опасността, която подценяваме: Reels и TikTok убиват мозъка пет пъти по-бързо от алкохола

Социалните мрежи и онлайн съдържанието вече много години са част от живота ни. В дадени аспекти те улесняват живота ни, спомагат за общуването, но ако трябва да сме честни, в последно време вредата е по-голяма от позитивите. До този извод са стигнали и учени, интервюирани от Forbes Young, които алармират, че Reels и TikTok убиват мозъка пет пъти по-бързо, в сравнение с алкохола.

Психологическа зависимост

Според експертите продължителното гледане на краткото видеосъдържание предизвиква психологическа зависимост, понижава концентрацията и дори е в състояние да предизвика емоционално разстройство. Биолозите отбелязват, че при зависимите хора се наблюдават структурни промени в частите на мозъка, които отговарят за удоволствието, взимането на решения и емоционалната регулация.

Психолозите свързват ефекта с непрекъснатото сравняване с идеализирани образи и усещане за собствената непълноценност. Това води до прокрастинация (склонност да се отлагат важни задачи за изпълнение), понижаване на самочувствието и дори развитие на хранителни разстройства.

Освен това у любителите на бързия контент се активира система за възнаграждение, а когнитивният контрол се понижава. В резултат на човек му е по-трудно да се съсредоточи върху задачи, които изискват по-продължително внимание, формира се клипово мислете - възприемане на информацията фрагментарно, чрез ярки образи, а не цялостно.

Информационен фастфуд

Биолозите и психолозите сравняват кратките видеа с "информационен фастфуд": те дават мигновено удоволствие, но не развиват мозъка, докаот продължителните видеа стимулират работата на хипокампа, укрепва паметта и способността за анализ, допълва още Forbes.

Припомняме, че австралийското правителство прие закон, който забранява на децата под 16-годишна възраст да използват социални мрежи.

