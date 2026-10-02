"Половината хора решиха, че говорят с човек": Появи се първият AI модел, преминал Теста на Тюринг (ВИДЕО)

За първи път в историята на човечеството имаме модел с изкуствен интелект, преминал Теста на Тюринг, и заблудил успешно много хора, че говорят не с машина, а с реален човек.

Тестът на Тюринг е класически метод за оценка на това дали една машина може да демонстрира човешка интелигентност. Той е предложен от британския математик и компютърен учен Алън Тюринг през 1950 г. в неговата научна статия "Изчислителни машини и разум". Тестът се провежда между двама души и компютър. Ако след кратък разговор (обикновено около 5 минути), оценяващият не може да познае кой от събеседниците му е машина и кой е човек, се счита, че компютърът е преминал теста.

Компанията Tavus представи модела Griffin - техният пръв модел за човешко взаимодействие (Human Interaction Model (HIM)). HIM са нов клас модели, предназначени да разбират и генерират човешко взаимодействие лице в лице в реално време. Те слушат, говорят и обръщат внимание на израженията и паузите, а не само на думите.

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Griffin надгражда върху предишни изследвания в областта на възприятията в реално време, разговорите и експресивната, наподобяваща човешка, видео интеракция. Той комбинира тези възможности в една унифицирана система за преобразуване "видео към видео".

За първи път компютърен модел преминава теста "Човек или машина"

Griffin е първият модел, който преминава теста на Тюринг за видео в реално време. В проучване на живо, 48% от участниците, които са разговаряли с Griffin, са смятали, че говорят с истински човек. Предишни системи са имали максимален процент на успешно преминаване от 2%. Това представлява огромен пробив в интеракцията човек-машина и е възможно, само благодарение на двустранния подход на Griffin "видео-към-видео" с генериране на аудиовизуални сигнали, движение и моделиране на разговори – всичко в една система, работеща в реално време.

Griffin има уникалната способност да обработва пълния набор от човешки взаимодействия лице в лице. Той може да адаптира думи, време, тон, изражения и движения към случващото се в момента, точно както би го направил жив човек. Моделът може да реагира на прекъсвания, да разпознава кога да се засмее, да се наведе или да помаха на някой, който току-що е влязъл в стаята. Griffin реагира динамично, докато разговорът тече, и се адаптира, дори ако той приеме неочакван обрат.

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Този новаторски модел е изумително реалистичен и вече се доближава до човешкото представяне в независими оценки на изкуствен интелект за разговори лице в лице. В бенчмарка VideoFDB на NVIDIA Griffin постигна 3.83 от 5 точки при генериране. За сравнение, човешкият референтен резултат е 3.92 точки, а следващата най-добре представила се компютърна система е с 2.80 точки. В отделното проучване на живо, почти половината от участниците вярваха, че говорят с истински човек, а не с изкуствен интелект.

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