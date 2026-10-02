Одит на "Български пощи" откри много проблеми: Министърът отговори ще се закриват ли клонове

Има извършен одит на "Български пощи" и Министерството на транспорта има готовност да представи в комисия резюмето от него. Регистрирани са изключително много слабости в управлението, обяви транспортният министър Георги Пеев.

Той все пак увери, че няма планове за закриване на клонове на "Български пощи", а ако се стигне до преструктуриране, то няма да засегне социалната функция на пощенската мрежа.

"Има дейности, които на практика липсват и разчитане само на субсидията. Ползване на външни услуги, консултантски договори с неясна цел, плащане за услуги, които трябва да се вършат вътре в самите Пощи – да кажем правни услуги, консултантски услуги за обществени поръчки. Още редица такива нарушения", уточни министърът.

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Новото ръководство има ясна задача – да представи план за стабилизиране, като до момента е направен преглед на над 200 договора и е започнало прекратяване на нецелесъобразните такива.

"Най-важното е отчетът към Европейската комисия обаче, относно Плана за преструктуриране, те са приготвили всички документи и това е много важно, тъй като от там ще зависи по-нататък размерът на субсидията. Възвърнат е социалният диалог със синдикатите – това беше изрично условие, поставено от мен лично. И трябва да се изгради доверие, така че да тръгне процесът", посочи министър Георги Пеев, цитиран от БНР.

По думите му и в момента се прилагат мерки за оздравяване, като те са свързани със затягане на течовете, безконтролното харчене на пари разчитането само на субсидията.

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"Изискването за отделяне на различните услуги – то е в почти в финална фаза и най-вероятно на следващата комисия ще ви докладвам, че то вече е факт", добави той.